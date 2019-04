https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.04.2019 - Última actualización - 13:23

13:21

El plantel entrenó en el estadio de Guayaquil City y hoy repetía la rutina en el mismo lugar. El plantel sale a las 10 de mañana miércoles con destino a Quito para jugar a la noche en la altura.

Madelón confía en su tropa Acevedo juega y la duda está arriba El plantel entrenó en el estadio de Guayaquil City y hoy repetía la rutina en el mismo lugar. El plantel sale a las 10 de mañana miércoles con destino a Quito para jugar a la noche en la altura. El plantel entrenó en el estadio de Guayaquil City y hoy repetía la rutina en el mismo lugar. El plantel sale a las 10 de mañana miércoles con destino a Quito para jugar a la noche en la altura.

(Enviado Especial a Quito, Ecuador)

El equipo está, por estas horas, en Guayaquil. Pero la gran movida tatengue está en esta ciudad de Quito, donde los hinchas muestran por sus pintorescas calles el rojo y blanco de estos 112 años. Con el apoyo de Marasco, ex jugador de la camada del ‘75, que tiene una empresa de logística para delegaciones deportivas, el plantel de Leo Madelón llegó en tiempo y forma. “Todo está perfecto”, dijo Madelón al ingresar al Sheraton de Guayaquil.



Como estaba programado, el plantel tatengue completó la primera sesión de entrenamiento en Guayaquil, en el Estadio Christian Benítez Betancourt. Allí, donde juega de local el sorpresivo Guayaquil City, hoy se repetía la modalidad: el Tate entrena a la misma hora que mañana juega. Es decir, a las 19.30 del Ecuador.



El ensayo en Ezeiza y los movimientos de ayer en Guayaquil despejaron la gran duda: el “Chaco” Nelson Acevedo está bien, no sintió ninguna molestia y será titular mañana en el Estadio Olímpico Atahualpa. Es una presencia clave para este partido, donde el motorcito del doble “5” puede ser determinante para mantener y manejar el 2-0 a favor.



La duda, ahora, surge arriba. Allí, la idea parecía arrancar con los dos “tanques” para aguantar: Franco Troyanski y Mazzola, máxime considerando que el ex Gimnasia y fútbol chileno ya sabe lo que es jugar en la altura sobre el nivel del mar. Pero el DT sorprendió con la frase: “Me gustó muchísimo el partido de Cuadra en Tucumán”. De esa manera, abrió la puerta para que el ex Racing se pueda meter entre los once titulares. El resto, luego del sí de Acevedo, será el once que todos esperan.

Unión en Guayaquil. El primer ensayo del plantel de Madelón en Ecuador, esperando el gran cruce de mañana a las 21.30.Foto: Prensa Club Atlético Unión



Los jugadores tendrán a disposición y elección la medicación libre del famoso “vaso dilatador” (comercialmente llamado “Viagra”), algo que no tiene contraindicación para estos casos. “El jugador que lo quiera tomar, podrá hacerlo. Dependerá de cada uno, ya hablamos mucho de la altura, ahora hay que hablar de la pelotita”, explican desde el cuerpo técnico.



Los jugadores, que están en Guayaquil, saben que a pesar del dólar alto hay muchísimos hinchas de Unión: algunos en las playas, otros en Quito, varios en Montañita. Este martes hay un banderazo a la noche y el miércoles otro al mediodía cuando llegue el plantel desde el llano a la altura. Además del presidente Luis Spahn, hay otros 16 dirigentes de la CD acompañando la excursión internacional en el Ecuador.