https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.04.2019 - Última actualización - 14:35

14:29

Ganadería

Brucelosis: en Santa Fe no hay acuerdo y tendría que "desempatar" el gobierno

Mañana volverá a sesionar la Comisión Provincia de Sanidad Animal para definir si se implementa el plan nacional o uno adaptado a lo que viene realizando la provincia. Al no haber consenso “tendrá que decidir la Ministra o el Gobernador, la verdad que es medio rara la situación”, dijeron desde Carsfe.

Ganadería Brucelosis: en Santa Fe no hay acuerdo y tendría que "desempatar" el gobierno Mañana volverá a sesionar la Comisión Provincia de Sanidad Animal para definir si se implementa el plan nacional o uno adaptado a lo que viene realizando la provincia. Al no haber consenso “tendrá que decidir la Ministra o el Gobernador, la verdad que es medio rara la situación”, dijeron desde Carsfe. Mañana volverá a sesionar la Comisión Provincia de Sanidad Animal para definir si se implementa el plan nacional o uno adaptado a lo que viene realizando la provincia. Al no haber consenso “tendrá que decidir la Ministra o el Gobernador, la verdad que es medio rara la situación”, dijeron desde Carsfe.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan La definición sobre qué plan sanitario de lucha contra la Brucelosis bovina se implementará en Santa Fe tiene final abierto y promete generar una situación insólita mañana en una nueva reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (CoProSA) que integran productores, veterinarios, funcionarios provinciales, Senasa e INTA. La discordia está planteada entre los productores y el gobierno provincial tras la implementación de un plan nacional contra la enfermedad dispuesto por Senasa, que ya rige desde principios de abril. En Santa Fe existe, desde hace 17 años, un Plan Superador que las autoridades quieren mantener. Pero los ganaderos aseguran que no logró los objetivos y es más oneroso que el diseñado por Senasa. Por ello piden adoptar el plan nacional sin más. Las autoridades locales, en cambio, argumentan no querer resignar el status sanitario, por lo que proponen adaptar el plan nacional a las exigencias del propio. La discusión es bastante más amplia y ayer tuvo un capítulo previo al encuentro de mañana, durante una audiencia que la Ministra de la Producción Alicia Ciciliani concedió a la entidad ruralista junto al Secretario de Ganadería, Lechería y Recursos Naturales, Roberto Tión. De la reunión, lejos de surgir un acuerdo sobre el tema se afianzaron las posiciones. Así, Tión propuso que mañana en CoProSA la cuestión se salde con una votación de los integrantes, mecanismo que -advierten los ruralistas- no estaría contemplado en la normativa que reglamenta el funcionamiento del cuerpo. Ciciliani, en cambio, pidió que se llegue al encuentro con una postura consensuada (lo que ya está descartado) porque de lo contrario debiera se ella quien tenga la última palabra. Tenés que leer Brucelosis: el ruralismo santafesino eligió adherirse al plan nacional “La posición única la vemos difícil”, indicó el secretario de Carsfe, Ignacio Mántaras. “Así que entiendo que va a haber dos posiciones”, agregó. Por lo tanto, al ser un órgano no vinculante “tendrá que decidir la Ministra o el Gobernador, la verdad que es medio rara la situación”. En tal sentido, mencionó que Senasa manifestó que “si no hay posturas unánimes de sugerir modificaciones (al plan nacional) en CoProSA no tiene sentido analizarlas”. Mientras tanto, la resolución nacional ya tiene vigencia. Por lo que aquel productor que tenga sangrados negativos desde octubre a la fecha (o durante los últimos dos años) “va a Senasa y le dan el certificado libre”, indicó el ruralista. En cambio el proyecto provincial “obliga a sangrar todo el rodeo”, si no cuenta con el certificado de libre, aún teniendo sangrados negativos. Y “no son menores las acciones, porque tienen un costo”. Actualmente -agregó- el costo ronda los dos kilos de vaca (hoy alrededor de $ 90) por animal, entre sangrado y laboratorio. A lo que debe sumarse entre $ 2.500 y $ 3.000 para obtener el certificado de Libre por parte de Senasa. Tenés que leer Entró en vigencia el nuevo plan nacional para la erradicación de brucelosis El dirigente explicó que durante 17 años la provincia exigió el sangrado del 100% de los animales pero ahora lo reformuló a un muestreo parcial como indica el plan nacional. Entonces, cuestionó: “¿por qué durante tantos años hicimos muestreos totales que tiene costos altísimos?”. También cuestionó que al cabo de tantos años de Plan Superador apenas el 12% de los establecimientos santafesinos cuenta con certificado de Libre. “Los productores hacen los sangrados anualmente y muchos tienen negativos, pero no gestionan el certificado”, afirmó. Una de las causas, sería el costo del certificado que cobra Senasa; pero, en la práctica, además implica una complicación al productor, que teniendo ese documento sólo puede mover hacienda hacia o desde campos con igual status (que son los menos). Otra crítica del ruralismo santafesino radica en que el plan nacional prevé que todos los trámites se realicen por auto gestión a través de la web, mientras en la versión adaptada de la provincia “es todo vía papel, protocolos, sellados; que es mantener una estructura burocrática que tiene un costo y lo paga el productor”. Por estas razones, Mántaras ratificó: “Carsfe su posición no la va a modificar; esto fue ratificado por dos consejos, no se someterá a reconsideración. Hay una posición tomada por unanimidad de todas las rurales de la adhesión al plan nacional”. Contanos lo que pasa en tu campo Mostranos con fotos o videos cómo es tu planteo productivo; comentanos lo que pasa en tu zona o denunciá si estás sufriendo algún problema. Hacelo por Whatsapp al(+54)(342)4082678. Más noticias en Más noticias en Campolitoral