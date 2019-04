https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.04.2019 - Última actualización - 15:43

15:40

El legislador provincial planteó una ayuda extraordinaria para los afectados por la tormenta de ayer lunes. “La expectativa es que el gobierno utilice herramientas ya disponibles y genere instancias de colaboración necesarias para paliar daños buscando las mejores soluciones posibles en tiempo y forma”.

Proyecto del senador Rubén Pirola Temporal: solicitan ayuda para comercios y pymes de Esperanza El legislador provincial planteó una ayuda extraordinaria para los afectados por la tormenta de ayer lunes. “La expectativa es que el gobierno utilice herramientas ya disponibles y genere instancias de colaboración necesarias para paliar daños buscando las mejores soluciones posibles en tiempo y forma”. El legislador provincial planteó una ayuda extraordinaria para los afectados por la tormenta de ayer lunes. “La expectativa es que el gobierno utilice herramientas ya disponibles y genere instancias de colaboración necesarias para paliar daños buscando las mejores soluciones posibles en tiempo y forma”.

El Litoral | region@ellitoral.com

El representante territorial de los habitantes de Las Colonias finalizada la reunión con la intendente de la ciudad y miembros de la Junta de Defensa Civil de Esperanza y del gobierno de la provincia, confirmó que efectuará la gestión para la solicitud de un Aporte No Reintegrable (ANR) que tenga como destino la posibilidad de ayuda a industrias y comercios afectados por el temporal para lo cual deberá realizarse el relevamiento respectivo con el fin de financiamiento para la reparación de los daños sufridos.

Consultado por la iniciativa el senador Pirola expresó la expectativa es que el gobierno de la provincia utilice herramientas ya disponibles y genere las instancias de colaboración necesarias para paliar estos daños “buscando las mejores soluciones posibles en tiempo y forma para colaborar y así paliar las necesidades que hoy observamos. También debemos explorar la alternativa de asistencia al CICAE y a instituciones intermedias que sufrieron daños”, cerró Pirola.

Por otra parte el secretario de Obras del municipio esperancino Martín Franconi señaló que la experiencia, fue un factor clave para enfrentar este tipo de situaciones inesperadas con mayor eficacia. “Trabajamos en forma coordinada unos 10 equipos municipales, de hídrica, servicios públicos, de alumbrado y obras públicas a los que se sumaron bomberos y operarios de la EPE. Sin dudas la experiencia en el ejecutivo municipal es un factor clave para enfrentar este tipo de eventos con mayor eficacia a la hora de dar respuestas”, explicó Franconi.

Reunión

Encabezada por la intendente de Esperanza, Ana Meiners, ayer lunes -pocas horas después del temporal- se llevó adelante una reunión de evaluación y coordinación en el despacho de la jefa de Gobierno con miembros de la Junta Municipal de Defensa Civil, para considerar cada arista de la situación y dirigir de mejor manera las tareas a realizar para acompañar a los vecinos de la ciudad de la mejor manera en estos momentos.

De la misma participó también el senador Rubén Pirola “quien desde su lugar arbitró todos los canales de gestión posibles para colaborar en la búsqueda de mejores soluciones”, manifestaron fuentes del Ejecutivo local.

Por su parte el secretario de Obras Públicas Martín Franconi confirmó que ya hay cuadrillas municipales en las calles de la ciudad priorizando las tareas que tienen que ver con dar seguridad al tránsito en las arterias más afectadas por el fenómeno climático que soportó la región. “Los trabajos, como cada vez, son intensos y en estos momentos en particular tienen que ver con darle a nuestros vecinos la seguridad que el tránsito tanto vehicular como peatonal es seguro, de igual manera la recomendación como siempre es no circular de no ser extremadamente necesario y en todo caso optar por las zonas menos afectadas”, explicó Franconi.

Labor conjunta. “Trabajamos en forma coordinada unos 10 equipos municipales, de hídrica, servicios públicos, de alumbrado y obras públicas a los que se sumaron bomberos y operarios de la EPE”, explicó Franconi. Foto: Gentileza

En San Javier

Un intenso temporal de lluvia, con momentos de algunas ráfagas de viento, se abatió este mediodía sobre la ciudad de San Javier, provocando anegamientos en las calles y algunas ramas caídas. Como consecuencia de la intensa lluvia, se observaron acumulaciones de agua en algunas arterias de la zona urbana y suburbana. El registro de la lluvia fue de 28 milímetros. También varias ramas de árboles cayeron en calles y veredas, sin provocar daños en viviendas particulares, según las fuentes consultadas.