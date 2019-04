Balagué: "Si soy rectora, renuncio a mi candidatura de diputada"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actual ministra de Educación admitió su pretensión de ser elegida como máxima autoridad de la UNR. Sucede que en simultáneo, también se postula como legisladora en la lista que encabeza Miguel Lifschitz. Aun así, rechazó que la suya sea una candidatura testimonial

El Litoral | politica@ellitoral.com

La ministra de Educación, Claudia Balagué, confirmó su aspiración de competir en la elección para renovar autoridades en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Ello será de manera simultánea al proceso electoral provincial que también la encuentra como candidata. Como informara El Litoral, la funcionaria es la sexta precandidata a diputada provincial en la única lista que lleva el Frente Progresista, y que encabeza el actual gobernador Miguel Lifschitz. Las elecciones en la UNR serán a mitad de año; después de las primarias, pero antes de los comicios generales. Por eso, en diálogo con la prensa, Balagué adelantó que de ser electa rectora, renunciará a su postulación como legisladora. “Por supuesto, vamos a esperar que procedan las elecciones; y claro que si soy electa rectora, voy a renunciar a la candidatura a diputada provincial”, expresó.

Aun así, habrá sido la suya una candidatura testimonial para aspirar a una banca, tal como lo señala la oposición. Pero Balagué rechazó la observación.

“La verdad que no -dijo, consultada sobre el particular-. Siempre que asumo un compromiso como lo asumí en su momento con el Ministerio de Educación cuando me convocó Antonio Bonfatti, lo hago con muchísima responsabilidad y muchas ganas de hacer. Si hay algo que ha caracterizado a nuestro ministerio es el hacer, el transformar, el innovar y el garantizar derechos”, planteó.

Cambios

Respecto de su decisión de competir por el rectorado, Balagué reiteró que “varios grupos de la UNR me ofrecieron hace ya un tiempo” esa posibilidad. “Por supuesto, estábamos esperando las elecciones en cada una de las facultades así que sí, vamos a intentar hacer un cambio profundo en la Universidad que también lo necesita”, comentó.

Según dijo, su aspiración es poder trasladar parte de la experiencia que ha adquirido como ministra de Educación. “Creemos que hay muchas cosas como la perspectiva de género, que no están puestas en valor en la Universidad de Rosario; o cómo lograr que no abandonen los chicos en primer año. Tenemos veinte mil estudiantes que abandonan su carrera anualmente”, reveló.

No es la primera vez que Balagué incursiona en la conducción de espacios académicos. Antes de ocupar el cargo de ministra, fue decana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas durante ocho años en Rosario. Incluso, compitió por el rectorado aunque en esa ocasión perdió la elección contra Darío Maiorana.