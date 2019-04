https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Charla con padres de barrio San Agustín Perotti: "Quiero que los santafesinos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades"

En el marco de un encuentro con vecinos de barrio San Agustín, en la ciudad de Santa Fe, el precandidato a gobernador por el frente SUMAR, Omar Perotti, visitó el Colegio San Luis Gonzaga, que posee un comedor al que asisten chicos de la zona. Allí, en una charla con padres, remarcó: “Quiero que los santafesinos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades”.

“Uno siente que hay que darles a los santafesinos las necesidades básicas elementales, como el agua y las cloacas, y también la educación que es una forma de igualar a todos brindándoles oportunidades” afirmó Perotti durante la recorrida y explicó que “los chicos tienen que ir a estudiar y nosotros tenemos que garantizar que terminen la primaria y que al año siguiente estén sentados en su banco de la escuela secundaria”.

Perotti consideró prioritario a la educación para generar igualdad de oportunidades, y remarcó: “Para muchos es normal terminar la primaria y empezar la secundaria, pero para muchos no, porque no tuvieron la oportunidad. Entonces, si el tema es económico, tiene que haber una beca. Y si el tema es de aprendizaje, tiene que haber una maestra de apoyo. Pero nosotros tenemos que garantizar que el primer día de clase de marzo de 2020, todos los chicos y las chicas de la provincia de Santa Fe que terminaron la primaria estén sentados en su banco de la escuela secundaria”.

En ese aspecto, indicó que “yo no sería quien soy si no hubiera tenido educación” y explicó que su proyecto de boleto educativo gratuito para alumnos, docentes y no docentes tiene origen en el diálogo con los santafesinos: “Surge de familias que te dicen: tengo dos o tres chicos con pasajes de colectivo; nos cuesta mucho que vayan a la escuela y si a eso le sumamos el costo de los útiles es cada vez más complicado. Entonces, si el costo del transporte es un obstáculo para que un chico pueda estudiar, estamos perdidos”.

Por último, Perotti contó que “mi maestra de primaria, la señora Ester, nos decía siempre que todos los chicos tienen que tener la posibilidad de aprender algo nuevo cada día, y todos los chicos tienen que tener, todos los días, un plato de comida, un beso y un abrazo. Si nosotros en Santa Fe no podemos garantizar eso con nuestros chicos, estamos equivocados, estamos empujándolos hacia la indiferencia; los estamos excluyendo de la sociedad. Por eso tenemos que hacer una fuerte apuesta a la igualdad de oportunidades, para empezar a cambiar la historia de muchas familias. Todo lo otro viene después”. Y concluyó: “La educación es el principio de la libertad”

Más tarde, el rafaelino tuvo un encuentro y posterior caminata con habitantes de barrio Las Flores, también en la ciudad capital.