Miércoles 17.04.2019 - Última actualización - 9:23

9:22

En campaña Lavagna se reunió con Stolbizer

El Litoral | NA

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna se reunió con la líder del GEN, Margarita

Stolbizer, y luego con el grupo de radicales díscolos que busca romper con Cambiemos.



La reunión con Stolbizer tuvo lugar en la sede del GEN y, según pudo averiguar NA, duró una hora y media, lapso durante el cual el economista planteó los ejes de su propuesta y recibió el apoyo explícito de la ex diputada nacional del GEN a sus ambiciones políticas.



"El Partido GEN fue convocado para formar parte de un proyecto de unidad nacional con otras fuerzas políticas, referentes sociales e individuos independientes que asuman la responsabilidad de pelear para sacar a la Argentina de una grieta inútil, para atender las problemáticas del presente y las oportunidades del

futuro", destacó el partido de tradición socialdemócrata en un comunicado.

Y agregó que en el marco de ese proyecto político, "se ha valorado el aporte del liderazgo y la trayectoria de Roberto Lavagna, en un contexto de incertidumbres que nos impone dar mayor impulso a certezas e institucionalidad".



Poco después de la reunión con Stolbizer, Lavagna recibió en su oficina a los radicales disidentes: fueron de la partida el vicepresidente del Comité Nacional de la UCR, Federico Storani; el ex diputado nacional Ricardo Alfonsín; el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia; y el dirigente Juan Manuel Casella.



Durante el encuentro, el ex ministro -que estuvo ladeado por el ex embajador Rodolfo Gil, quien integra su equipo de colaboradores-, habría repartido a sus invitados un texto con su programa de Gobierno para pensar la Argentina que viene.



De esta manera, el ex titular del Palacio de Hacienda en los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner sigue cosechando adhesiones por fuera del peronismo, mientras continúa tensando la

cuerda respecto de sus potenciales socios de Alternativa Federal, que agrupa al PJ no kirchnerista.

Sucede que Lavagna pretende erigirse como el candidato de consenso de todas las expresiones que no comulgan con la llamada "grieta", pero para eso necesitaría que declinen sus aspiraciones

presidenciales los postulantes del peronismo que armaron Alternativa Federal y que instalaron sus candidaturas antes de que él orillara ese espacio con intenciones de hegemonizar.



Tanto el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, desafiaron a Lavagna ratificando sus respectivas candidaturas y lo invitaron a participar de las PASO para dirimir el liderazgo de ese frente electoral.



Inclusive dirigentes que se mostraban muy cercanos a Lavagna como el ex presidente Eduardo Duhalde empezaron a cuestionar por lo bajo al economista por su reticencia a competir en internas.



Ante la resistencia del PJ Federal a admitir sus requerimiento y ungirlo por aclamación, Lavagna se abroqueló en torno a sus aliados del socialismo y del ala radical rebelde que quiere romper lanzas con Cambiemos.



Stolbizer, Storani, Alfonsín, Miguel Lifschitz, Miguel Pichetto, Marcelo Tinelli y Matías Lammens son algunos de los que patrocinan la candidatura presidencial de Lavagna.