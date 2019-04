Bielsa volvió a poner en duda la transparencia del proceso electoral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reveló que en una reunión convocada con apoderados del PJ, el ministro de Justicia admitió los “incumplimientos” que semanas atrás habían desestimado otros voceros del gobierno. Esta tarde se realizará una segunda prueba de auditoría del software.

La transparencia del proceso electoral volvió a quedar en la mira después de que la pre candidata a gobernadora María Eugenia Bielsa se quejara públicamente por una serie de incumplimientos del gobierno. Fue este martes en la ciudad de Rafaela, cuando la postulante del PJ volvió a exigir que la provincia entregue la lista completa de los policías que trabajarán el día de la elección para garantizar que puedan votar; y el software que utilizarán para procesar los datos en el escrutinio de las elecciones primarias y generales. Pero fue más allá. Recordó las desmentidas de varios voceros del oficialismo para descalificar las denuncias de la oposición -Juntos y Cambiemos- y reveló, sin embargo, que el pasado lunes, un ministro del Poder Ejecutivo convocó a los apoderados del PJ y admitió los incumplimientos.

“Hace casi dos meses venimos trabajando con el Tribunal Electoral y hemos cumplido con todo lo que nos habían exigido; recibimos hace diez días una nota para conocer los cinco software que se utilizarán para las elecciones. Ese día, nos dijeron que no nos darían la información, sino que se conocería el día del comicio. El PJ (y Cambiemos) denunció la situación públicamente. Luego de eso, el gobierno salió rápidamente a desmentirnos, diciendo que fue una operación mediática y demás. Pero ayer (por el lunes), fueron citados los apoderados de Juntos por el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein y por Juan Carlos Zabalza, y allí efectivamente admitieron que no nos habían podido mostrar el software informático; no sabemos, entonces, si está terminado y cuándo lo podremos auditar. Dijeron allí todo lo contrario de lo que habían sostenido los voceros políticos, como el ministro (Pablo) Farías y el diputado Rubén Galassi. Lo concreto es que al día de hoy no tenemos ninguna precisión de cómo será el sistema y tampoco completan la información o responden si la policía podrá o no votar”, insistió.



Auditoría



En la reunión con Silberstein estuvieron, además de los apoderados, el presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera. En diálogo con El Litoral, el dirigente confirmó que en el encuentro, los representantes del Poder Ejecutivo “admitieron que había cosas poco claras e incumplidas, y se comprometieron a dar más información”.



Florencia Marinaro, una de las apoderadas del PJ y otra de las invitadas a la reunión, adelantó a este diario que -finalmente- fueron citados para este miércoles a las 18 a una segunda prueba de auditoría de software. Concurrirán los apoderados de todos los partidos políticos.



“En ese encuentro se habló de que hubo un incumplimiento de la provincia en la cuestión del software, de la policía y otros ítems. Y Silberstein se comprometió a resolver esos problemas. En las últimas horas recibimos una cédula donde nos citan para hoy miércoles por la tarde a una reunión con especialistas informáticos, a fin de hacer la auditoría informática. Sin embargo, cuando se mencionan los temas técnicos a revisar son apenas el diez por ciento de los puntos que estamos reclamando. Y no es que hacemos esos pedidos caprichosamente, sino que los exige la ley. Estamos a contratiempo de todo. El socialismo deja pasar el tiempo”, advirtió Marinaro.



Respecto de la policía, admitió que el gobierno entregó “el viernes” un listado pero “incompleto” de los agentes afectados al operativo de seguridad el día de la elección, por lo que “el Tribunal Electoral tampoco nos notificó formalmente esa información”. Y mencionó que “en las elecciones de 2015 y 2017, los policías se quedaron sin votar”. Al respecto, Bielsa recordó que “cuando el socialismo necesitó los votos de la policía en 2011, el por entonces candidato a gobernador Hermes Binner le envió una carta a cada efectivo pidiendo su apoyo. Luego, en la elección posterior como no habían cumplido con las promesas, no quisieron que votaran. Se trata de entre dos y tres mil hombres que en general, no votan al socialismo sino a otras fuerzas”, concluyó.

Cédula



La cédula de la convocatoria a los apoderados plantea la realización de una “segunda auditoría del funcionamiento de carga de telegramas y generaciones de los códigos Hash”. Allí, se hará el ingreso de “al menos dos telegramas escritos y dos digitales; verificación del módulo de Fiscales; cálculo y entrega del Hash del sistema de ingreso de votos y de módulo de fiscales; secuestro, lacrado y resguardo en el Tribunal Electoral del Código Fuente en formato digital del sistema de ingresos de datos, y módulo de fiscales”.

El “sospechoso silencio” de Perotti



María Eugenia disparó contra el gobernador Miguel Lifschitz y contra su contrincante en la interna del PJ, Omar Perotti. El gobernador había mencionado -en declaraciones periodísticas- a Perotti como el principal rival del Frente Progresista en las elecciones generales, desalentando la posibilidad de que la ex diputada ganara la interna del frente Juntos.



“Creo que Lifschitz debería ocuparse de los problemas que tienen los santafesinos, en vez de condicionar a los votantes en la interna del PJ”, dijo. Y a renglón seguido opinó que “el silencio de Omar (Perotti) resulta sospechoso; ¿será que hay un acuerdo entre el sector de Perotti y el Frente Progresista para que el rival a enfrentar sea él?”. Para sostener su hipótesis, citó declaraciones del dirigente radical Fabián Palo Oliver, en las que sostenía que “la pelea (electoral del Frente Progresista) se dificultaría”, si la elección interna del PJ la ganara María Eugenia Bielsa. “Será porque estamos dispuestos a decir lo que hay que decir”, se jactó la arquitecta.