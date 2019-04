https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.04.2019 - Última actualización - 11:01

10:58

Se encuentra en grave estado

El ex presidente de Perú Alan García se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido

Alan García, ex presidente de Perú, se disparó este miércoles cuando iba a ser detenido, acusado de corrupción. Tras el hecho, se encuentra en grave estado, en el Hospital Casimiro Ulloa.

Foto: Archivo



Se encuentra en grave estado El ex presidente de Perú Alan García se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido Alan García, ex presidente de Perú, se disparó este miércoles cuando iba a ser detenido, acusado de corrupción. Tras el hecho, se encuentra en grave estado, en el Hospital Casimiro Ulloa. Alan García, ex presidente de Perú, se disparó este miércoles cuando iba a ser detenido, acusado de corrupción. Tras el hecho, se encuentra en grave estado, en el Hospital Casimiro Ulloa.