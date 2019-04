https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.04.2019

Declaraciones Pullaro: "por supuesto que los policías votan"

Ante declaraciones públicas que de modo irresponsable pusieron en duda la posibilidad de votar de los efectivos policiales, en las próximas elecciones, el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, expresó, “los agentes policiales tienen el mismo derecho a votar que todos los ciudadanos”. En este sentido, Pullaro se mostró sorprendido por los sectores del justicialismo que intentan sembrar dudas sobre el sufragio de los efectivos: "es un derecho constitucional elegir y ser elegidos, y en segundo término no entiendo por qué se quiere instalar lo contrario, ese tema nunca estuvo en tela de juicio".

Con respecto al operativo para el día del sufragio, Pullaro detalló: "para las primarias tenemos un dispositivo de más de 8 mil efectivos destinados a cuidar los diferentes establecimientos educativos donde se llevará adelante la elección, y existen 820 móviles afectados a proceso de logística de la misma en toda la provincia".

Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad explicó: "se va a trabajar y se está trabajando para que los efectivos puedan prestar el servicio ordinario y extraordinario en el local de votación en el que tienen que sufragar y así evitar que les toque trabajar fuera de su localidad, fuera de su departamento, es decir, en departamentos alejados donde el policía no reside". En caso de que esto no suceda, "quien preside el comando electoral, en este caso, el Director General de Policía Teófilo Pereyra, pasa la nómina al Tribunal Electoral, e incluye una planilla complementaria y todos van votar en la mesa N°1 de cada local electoral, a menos que no tengan residencia en esa localidad, con lo cual sólo votarán por categorías provinciales, es decir diputados provinciales y gobernador", detalló el ministro.

Mejoras laborales en la fuerza

Por otra parte, el ministro, no sólo aclaró cómo es el sistema de votación para los policías que estén trabajando el domingo, sino que detalló los logros que se han conseguido para la fuerza en esta gestión: "trabajé muchísimo con las fuerzas de seguridad para mejorar sus condiciones laborales. Se generó un trabajo en equipo muy bueno que permitió muchos avances. Hoy estábamos con los jefes trasladando lo que es el acuerdo paritario que se dio para todos los empleados públicos de la Provincia de Santa Fe".



Y agregó: "Es la única provincia de la República Argentina, en donde se dio un aumento salarial del 49.3%, los policías que se tiene que trasladar de norte a sur tienen un colectivo, después de 40 años le compramos el uniforme a todos los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, entre otras casos".

En relación a los reclamos históricos, el funcionario dijo que "en un momento hubo 7 ascensos trabados que no habían avanzado dentro de la policía, hoy estamos prácticamente al día, como así también con los retroactivos. Estamos atentos todo el tiempo al trabajo y la calidad del policía". Sobre esto, el funcionario aclaró: " por un lado buscamos mejorar el servicio de seguridad pública, y por el otro, mejorar la calidad de trabajo de estos hombres y mujeres que todos los días se juegan la vida para que los santafesinos podamos vivir tranquilos y en paz".