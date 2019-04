Empleo, seguridad y salud, los ejes de Germán Klensinger

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El precandidato a intendente por Alternativa Federal conversó con El Litoral y planteó cuáles serían sus ejes de gestión.

Germán Klensinger, precandidato a intendente por Alternativa Federal, dialogó con este medio y presentó sus propuestas de cara a las próximas elecciones. Empleo, seguridad y salud, son los ejes que marcarían su gestión si llegara a ser intendente de la ciudad de Santa Fe.

- Alternativa Federal, ¿por qué eligió este sector?

Este sector primero porque me abrió las puertas y encontré un espacio sumamente abierto que me dejó formar un equipo, que me dejó dar el mensaje que un ciudadano quiere escuchar ya que la gente un poco está cansada del político viejo, con el mayor de los respetos, pero la gente quiere un mensaje más desde el territorio, que se lo contenga, que se lo mire de igual a igual. En ese espacio me siento cómodo, pude empezar a formar los equipos bajo un plan estratégico de gobierno con las tres área que más preocupan a la ciudad: empleo, seguridad y salud.

- En cuanto a la seguridad, ¿cuáles son los ejes a apuntalar?

Creo que va de acuerdo con el desarrollo de la ciudad misma. Uno escucha que siempre necesitamos más patrulleros, más policía y en definitiva es que ese material humano pueda funcionar, que pueda llegar al barrio, que las calles estén bien para que puedan entrar. Entonces me parece que fomentar el recurso humano propio, con la cantidad de problemas que tiene la policía porque se les complica conseguir el carné, pagarse el seguro, o sea que en esto estamos trabajando fuertemente porque tiene que ver con cómo está la ciudad: las calles rotas, los barrios que se inundan cuando llueve, esto hace sin dudas que la policía no pueda hacer su trabajo como corresponde.

- Como médico y hablando de la fuerte impronta en temas de salud, ¿hacía donde se apunta?

Soy médico hace 20 años, me dedico a la gente mayor y dentro de mi especialidad tenemos mucho recorrido que quedó en el olvido, desde centros de días, geriátricos municipales. Creo que sería darle la posibilidad a la gente mayor de que se siga insertando en la sociedad con un rol activo.

Otro tema que estamos trabajando fuertemente son las adicciones. Estamos desarrollando un modelo de prueba yendo a cada uno de los barrios para poder detectar los casos y en conjunto encontrar las soluciones.

- ¿Cómo sería la experiencia de los geriátricos municipales?

Hace 15 años que estoy en PAMI, estuve en promoción comunitaria y los programas están hechos con pocos recursos y poco presupuesto. Tenemos lugares que podemos potenciar, haciendo convenios con obras sociales y acercarle las posibilidades a aquella gente que no puede llegar al centro y formando unidades descentralizadas de la Municipalidad que puedan brindar servicios en cada uno de los barrios.

- ¿En materia de adicciones cómo llegarían a los barrios?

Se realizaría a través de preventores que serán previamente capacitados porque hay que conocer la realidad de cada barrio y saben en cada una de las vecinales que estamos haciendo trabajos con asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos que están sumados a esta experiencia.