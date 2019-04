Dos ladrones paranaenses acusados por robo de autos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los fiscales Arturo Haidar y Manuel Cecchini imputaron este miércoles a los detenidos por el robo a mano armada de dos vehículos, entre ellos un utilitario perteneciente al presidente comunal de Candioti.

El Litoral | sucesos@ellitoral.com



Dos paranaenses de 19 y 31 años, detenidos en una persecución que se inició en la ruta nacional Nº 168 y que terminó en las afueras de la ciudad de Paraná (avenida Don Bosco y Lavalleja), fueron imputados este miércoles por la Justicia santafesina, por su participación en un raid delictivo que consistió en el robo a mano armada de tres vehículos particulares y una estación de servicios en Santa Fe, entre la tarde-noche del domingo 7 y la mañana del lunes 8 de abril.



La audiencia comenzó a las 8 de la mañana en la Sala Nº 4 del subsuelo de los tribunales locales y estuvo a cargo de la jueza en lo Penal, Susana Luna. Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Arturo Haidar y Manuel Cecchini, atribuyeron a Enzo Leonel A. (19) y Raúl Fernando G. (31), la coautoría en el delito de “robo doblemente agravado, por ser en despoblado y en banda, y por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada” en tres oportunidades (dos autos y una estación de servicio). En tanto el cuarto hecho (el robo de un Peugeot 408), no les fue atribuido por el momento, dado que habría sido cometido por los dos miembros de la banda que aún no fueron identificados.



Los acusados, que contaron con la asistencia técnica de la defensora pública, María Soledad Estrada, se abstuvieron de prestar declaración durante la imputativa. En tanto, por el lado de la fiscalía solicitaron que se fije día y hora para el tratamiento de la medida cautelar, en la que, según adelantaron, pedirán la prisión preventiva para ambos.



El utilitario



En cuanto al raid delictivo protagonizado por la banda, la fiscalía sostuvo que comenzó el domingo 7 de abril en horas de la tarde (19.45 aproximadamente), cuando ambos coinmputado y otras dos personas no identificadas hasta el momento (un hombre y una mujer), robaron el utilitario Renault Kangoo del presidente comunal de Candioti, Martín Yennerich. Lo hicieron a bordo de un Renault Logan patente ITR-843, en el camino rural que une las localidades de Candioti con Arroyo Aguiar, a unos 300 metros de la Ruta Provincial Nº 2.



Bajo amenazas con armas de fuego, obligaron a las víctimas a descender del vehículo y escaparon en dirección a Monte Vera con Yennerich de rehén, dejando a la deriva a su esposa y sus dos hijos. En la huida le robaron dos celulares, la billetera con algo de dinero, tarjetas y el DNI, pero además lo dejaron en cuero y descalzo y lo despojaron hasta de un sillón plegable y una manta que llevaba en el vehículo. Afortunadamente lo obligaron a bajarse de su auto en Belgrano y Santa Cruz, de Monte Vera, sin lastimarlo. El vehículo fue hallado el lunes por la mañana en Alvear al 8800, en la zona norte de la ciudad.

El lunes



Ese mismo lunes, alrededor de las 9.30, la banda perpetró el robo en la estación de servicios Petro-Sol de barrio Las Flores, en Millán Medina y avenida Blas Parera. Nuevamente a punta de pistola se llevaron $ 4.500 del playero, al que le pidieron que le cargara $ 200 de combustible al Logan. Pero al momento de pagar, uno de los delincuentes sacó a relucir el arma y se quedó con la billetera.



Apenas un cuarto de hora después en calle República de Siria al 9300, abordaron a un hombre que estaba sacando el auto de su casa, junto con su pequeño nieto de tres años. Estacionaron el Logan detrás de un Chevrolet Corsa verde que estaba en la subida del garaje y bajo amenazas obligaron al dueño a entregarle las llaves.



Allí la banda se dividió, porque media hora más tarde el Corsa se detuvo detrás de un Peugeot 408 blanco, en calle Los Paraísos al 2600, en el barrio Altos del Valle. En este caso el dueño fue sorprendido cargando herramientas en el baúl, y a pesar de haber colaborado entregándole las llaves, recibió un culatazo en la cabeza en el asalto.



En ese punto dejaron abandonado el Corsa y según se presume, los dos asaltantes que todavía no fueron identificados, se dieron a la fuga en el Peugeot 408 blanco, que si bien ese mismo día cruzó a Paraná por el túnel subfluvial, fue secuestrado el miércoles en la ciudad de Santo Tomé, tras haber cruzado nuevamente el viaducto con una patente trucha.