El Gnea costó U$S 1.800 millones y no se usa

Desde hace 8 meses podrían tener gas 24 lácteas y cerealeras

El gasoducto que llevó a cabo la Nación podría estar en funcionamiento desde octubre de 2018. La Provincia ha pedido hacerse cargo. No tuvo respuesta.

Inexplicable. Los yuyos tapan, en Elisa, las instalaciones necesarias para operar y mantener la obra. Hay robos y destrozos. Foto: Captura digital



