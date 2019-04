https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Copa Sudamericana

Unión cayó en los penales ante Independiente del Valle y quedó eliminado

El Tatengue no pudo hacer pie en la altura de Quito y perdió por 2 a 0. A igual resultado en la ida, el partido se definió desde los 12 pasos donde los de Madelón no pudieron imponerse.

Foto: Mauricio Garín



El Litoral El primer partido oficial de Unión fuera de Argentina fue todo sufrimiento. El Tatengue cayó por 2 a 0 ante Independiente del Valle en Ecuador y no pudo definir la serie desde el punto de penal donde perdió por 4 a 2. Con cientos de hinchas rojiblancos en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, los dirigidos por Leonardo Madelón no pudieron hacer valer la ventaja obtenida en Santa Fe y se despidieron rápido en su primera participación en la competencia internacional. Por su parte, los locales atacaron todo el partido haciendo sentir los 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar.. A tan sólo 7 minutos del inicio del encuentro, Alejandro Cabeza abrió el marcador para los ecuatoriano. El delantero se metió en el área, superó a Yeimar Gómez Andrada y la colocó junto al palo. El segundo llegó a los 10' del complemento. El defensor rojiblanco Yeimar Gómez Andrade desvió un centro atrás y terminó convirtiendo en su propio arco. Luego, en los tiros desde los 12 pasos los de Quito fueron más precisos y lograron la clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana.