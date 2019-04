https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones 2019

Denunciar lo que otros no denuncian

El candidato del Frente Social y Popular promete insistir con su agenda de proyectos presentados y que no llegaron al recinto. El voto por Jimena Sosa.

Del Frade, rosarino, en estos tres años y medio presentó innumerables proyectos de ley así como pedidos de informes y declaraciones sobre situaciones que ocurren en la provincia.



Carlos Del Frade es periodista y llegó a la banca de diputado provincial en 2015 de la mano del Frente Social y Popular, una coalición de partidos de izquierda al cual se sumó aunque sin pertenecer orgánicamente a ninguna de esas fuerzas. Más allá de haber integrado el año anterior un interbloque con Rubén Giustianini con la especulación de que irían en un mismo espacio, el proceso electoral los tiene en caminos diferentes.

—¿Por qué quiere seguir siendo diputado?

—Porque presentamos -junto a Mercedes Meier- muchísimos proyectos de ley y vamos a seguir peleando para que sean ley, entre otros, el de creación de una comisión bicameral de control de la Policía, porque tenemos una Policía antidemocrática. Para que haya seguridad en los barrios de Santa Fe y de Rosario tiene que haber un control abierto y democrático. Lo más democrático es el control bicameral. Queremos que se discuta una jornada laboral de seis horas, como lo habilita el artículo 20 de la Constitución Provincial para lograr 43.000 puestos de trabajo en blanco en las 576 grandes empresas que tiene Santa Fe. Insistir en debatir y llevar al recinto una ley que promueva la agroecología en contra de los intereses de los agrotóxicos, recuperar el Banco Provincial de Santa Fe, los trenes y después todo lo que tiene que ver con género, fundamentalmente el cupo laboral trans que se trabó en el Senado. Quiero seguir siendo diputado, además, para seguir denunciando lo que los demás no denuncian; por ejemplo la concentración de riquezas en pocas manos; la ausencia de valentía política para hacer una reforma impositiva en serio, y para seguir denunciando que detrás de cada hecho de narcotráfico hay corrupción en el Poder Judicial -tanto federal como provincial-; hacer que los jueces en ciudades grandes empiecen a pensar en que pueden ser votados, y que se termine el concepto de mantenerse eternamente. Estas cuestiones merecen que sigamos estando para seguir diciendo lo que los otros no dicen.

—¿Cómo está hecho el armado del Frente?

—Estamos trabajando con un aporte muy lindo. Nos logramos consolidar como cuarta fuerza política al integrarnos con Ciudad Futura, que tiene muchísimo en Rosario, y va a disputar la intendencia de esa ciudad con Juan Monteverde. Hay mucha militancia de jóvenes en nuestro frente y en Ciudad Futura, y eso es muy importante y va a generar más de una sorpresa, especialmente en las elecciones en Rosario. En la provincia, se trabaja como se puede, a través de los contactos que tenemos nosotros desde hace muchos años. Hay candidaturas locales que van por distintos lugares, pero para mi es un orgullo que me referencien como candidato a diputado.

—Ustedes no tienen candidato a gobernador y vice. ¿Usted ya definió su voto?

—En algún momento dije que para mí, la mejor opción dentro de las estructuras políticas tradicionales era María Eugenia Bielsa, pero nosotros no tenemos nada que ver con los partidos tradicionales. Muy probablemente mi voto sea para una ex compañera nuestra del Frente Social y Popular que es Jimena Sosa, del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Trabajó mucho con nosotros y ése sería mi voto. Te insisto en que en un armado fuera de las estructuras tradicionales, lo de Bielsa es más interesante que los demás...

—Santa Fe tiene representación de la izquierda en Diputados. ¿Creés que puede seguir ocupando bancas?

—Creo que sí porque en estos tres años y chirolas trabajamos como ninguno. No faltamos nunca y propusimos temas que, más allá de la discusión que hayan tenido adentro, hacen que la gente piense de otra manera la realidad. Necesitamos que la política sea más rápida en solucionar los problemas de la gente y necesitamos crecer en la representación. Si tenés legisladores levantamanos vas a tener oficinas. Nosotros queremos que haya cada vez más Legislatura crítica, porque más allá de lo que se vote para gobernador, necesitamos que se debata, se cuestione, que no se diga algo que después en la realidad no pasa. De entrecasa

Carlos Del Frade es periodista, casado con una periodista y padre de dos hijas “maravillosas”, como le gusta decir.

Simpatizante de Rosario Central.

A la hora de elegir un libro no duda en mencionar “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez.

En películas se queda con “La Patagonia rebelde”.

En materia musical escucha a Joan Manuel Serrat, a Joaquín Sabina; pondera a Jairo, a Víctor Heredia y a veces se detiene con La Bersuit.