Se investiga lo sucedido

Mataron a un taxista en Rosario y no hay servicio por 24 horas

El conductor tenía 61 años y recibió un disparo de arma de fuego. Aún no están claras las circunstancias del hecho. Colegas paralizaron el servicio y hubo protestas en la terminal de ómnibus.

Conocida la noticia del crimen, colegas taxistas reclamaban en la zona de la terminal de ómnibus Foto: Twitter @eugeiermoli



El Litoral Por estas horas se investiga un nuevo crimen en Rosario que tuvo como víctima a un conductor de taxis de la ciudad del sur de la provincia de Santa Fe. Minutos más tardes de lo sucedido, compañeros y colegas del chofer asesinado, lanzaron un paro total del servicio hasta las primeras horas del viernes. Al mismo tiempo, se agolparon en la terminal de ómnibus y realizaron una protesta. Sobre el crimen, todavía no están claras las circunstancias en la que este hombre de 61 años recibió un disparo de arma de fuego que posteriormente terminó con su vida. Las primeras informaciones indican que el episodio tuvo lugar pasadas las 1.30 en la zona de Casilda y Formosa. Allí se habría dirigido el taxista a buscar presuntamente a un pasajero. El sitio de noticias Rosario3, indican que en el lugar se recogió una vaina servida calibre 9 milímetros.