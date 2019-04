Una leyenda en la oscuridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cinemark estrena “La maldición de La Llorona”, con Linda Cardellini. Cine América trae el drama sindical “La guerra silenciosa”, de Stéphane Brizé. En DeSvelado se verá la polémica “Climax”, de Gaspar Noé, con Sofia Boutella.

Cinemark estrena esta semana “La maldición de La Llorona” (“The Curse of La Llorona”), de Michael Chaves sobre guión de Mikki Daughtry y Tobias Iaconis, con las actuaciones de Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Madeleine McGraw y Sean Patrick Thomas.

La Llorona. Una leyenda. Una aparición horrible, atrapada entre el cielo y el infierno, sellada por un destino terrible que ella misma se provocó. La sola mención de su nombre aterroriza al mundo desde hace varias generaciones. En vida, ahogó a sus hijos en un río violento durante un ataque de celos y furia, y luego se tiró, mientras los lloraba. Ahora, sus lágrimas son eternas. Y también letales; quien escuche su llamada mortal en la noche, está condenado. La Llorona se desliza entre las sombras y se alimenta de niños, desesperada por reemplazar a los suyos. Con el paso de los siglos, su deseo es cada vez más voraz... Y sus métodos, cada vez más aterradores.

En la década de 1970, en Los Ángeles, La Llorona acecha en la noche... y a los niños. Una trabajadora social ignora la inquietante advertencia de una madre afligida acusada de poner en riesgo a su hijo. De pronto, ella y sus hijos se ven arrastrados a un mundo supernatural y aterrador. La única esperanza para sobrevivir a la ira mortal de La Llorona pueden ser un cura decepcionado y el misticismo que profesa para mantener el mal a raya, en los límites entre el miedo y la fe. Cuidate cuando oigas su lamento espeluznante: ella hará todo lo posible por llevarte a la oscuridad. Porque su angustia no tiene consuelo. Su alma no conoce la clemencia. Y no podrás escapar de la maldición de La Llorona.

Liderazgo

Cine América presenta “La guerra silenciosa” (“En guerre”) de Stéphane Brizé (también coescritor junto a Olivier Gorce), con Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie y Sévrine Charrié.

Después de prometer a 1.100 empleados que protegerían sus empleos, los gerentes de una fábrica deciden cerrar repentinamente el negocio. El líder obrero Laurent Amédéo toma la delantera en una lucha contra esta decisión, que tendrá consecuencias muchas veces inmanejables (e inimaginables) en medio de fuertes dilemas éticos y morales.

Descontrol

En el ciclo DeSvelado se proyactará esta noche “Climax”, película belga-francesa de terror musical escrita, coeditada y dirigida por Gaspar Noé. La película está protagonizada por Sofia Boutella (“Atómica”, “Star Trek: sin límites”) junto a un reparto de bailarines: Kiddy Smile, Roman Guillermic, Souheila Yacoub, Claude Gajan Maull, Giselle Palmer, Taylor Kastle y Thea Carla Schott.

Del director de “Irreversible”, “Enter the Void” y “Love” surge una representación hipnótica, alucinante y, en última instancia, espeluznante de una fiesta que cae en el delirio en el transcurso de una noche invernal. Un grupo de jóvenes bailarines se reúne en un edificio escolar remoto y vacío para ensayar. Después de una actuación de apertura inolvidable iluminada por el virtuoso director de fotografía Benoît Debie (“Spring Breakers”, “Enter the Void”) y filmada por el propio Noé, el grupo comienza una celebración de toda la noche que se convierte en una pesadilla cuando los bailarines descubren que han estado bebiendo sangría con potente LSD. Rastreando su viaje desde el júbilo al caos y la anarquía en toda regla, Noé observa aplastamientos, rivalidades y violencia en medio de una crisis psicodélica colectiva.