https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.04.2019 - Última actualización - 11:46

11:42

La lista para 64 productos esenciales son acuerdos con cadenas nacionales; el asado a $ 149 es sólo en el mercado central, camino a Ezeiza, y las “tarifas congeladas” dependerán en buena parte de decisiones provinciales.

Las medidas pro-consumo, por ahora “porteñas” Los precios "de caballeros" son un interrogante federal La lista para 64 productos esenciales son acuerdos con cadenas nacionales; el asado a $ 149 es sólo en el mercado central, camino a Ezeiza, y las “tarifas congeladas” dependerán en buena parte de decisiones provinciales. La lista para 64 productos esenciales son acuerdos con cadenas nacionales; el asado a $ 149 es sólo en el mercado central, camino a Ezeiza, y las “tarifas congeladas” dependerán en buena parte de decisiones provinciales.

A partir del lunes próximo, los consumidores comenzarán a encontrar los precios del “acuerdo de caballeros” en 64 productos esenciales, en los 2.500 puntos de venta del país según el anuncio de Casa Rosada. El plazo máximo para que estén disponibles será el 29 de abril; por ahora son las cadenas nacionales de supermercados las que han confirmado que sus góndolas tendrán las ofertas.



Mientras no se demuestre lo contrario, tiene poco de federal el paquete de medidas para promover el consumo que ayer anunció la Casa Rosada. El Centro Comercial de Santa Fe aclaró que no tenía aún comunicación oficial sobre la provisión a firmas regionales de los productos incluidos en el programa.



Sólo el correr de las horas demostrará si algún frigorífico exportador de la zona ofrecerá los cortes “baratos” de asado, vacío y matambre que no se vuelcan al mercado externo y que quedarían promocionados para el consumo interno por -una vez más- el “acuerdo” con los faenadores exportadores.



De no ser así, todo quedará en el mercado central del área metropolitana porteña, al mejor estilo de Guillermo Moreno. Algo similar pasaría con las tarifas de luz y transporte de Capital y Gran Buenos Aires. Será interesante verificar lo que pasará con las tarifas de la EPE; si hay aumento por ejemplo en el transporte de energía y se traslada a la factura local.



La oferta de 64 Productos Esenciales se dividen en 14 categorías: yerba, leche, harina de trigo y subproductos, aceite, puré de tomate, arroz, fideos, polenta, conservas, galletitas, mermeladas, infusiones y bebidas. Los precios “permanecerán” durante 6 meses “gracias al acuerdo que logramos con 16 empresas”, dijo el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner.



Por su parte Crolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, se encargó de desmentir que los precios “congelados” hayan alcanzado esa categoría previo incremento preventivo de 40 %. Aseguró que el objetivo “es beneficiar a la gente, no a los empresarios que buscan hacerse un colchón”.



Dijo que la administración Macri está dispuesta a “articular medidas para poder hacer un control exhaustivo” con el propósito de que los empresarios cumplan los acuerdos de precios alcanzados con el Gobierno. No explicó cómo serían susceptibles de sanción si no están obligados más que por un acuerdo de caballeros. Y omitió que el decreto “antimonopolio” aún no se conoce.



Gas, luz, urnas



Nicolás Dujovne confirmó las subas en las tarifas de gas previstas para mayo y junio, y el diferimiento del 22% de las facturas de los residenciales del período junio-setiembre para pagar entre diciembre y marzo sin intereses. Sobre la energía eléctrica, el anuncio nacional dispone que el precio mayorista se congela para los hogares de todo el país hasta fin de año. Si es así, cualquier aumento en la tarifa de la EPE será plataforma para señalamiento político a la provincia en medio de la campaña y justo cuando el candidato de Cambiemos anunció su propuesta de rebajas del 20 % en las facturas.



El dilema del “cole”



“Fratacho” pasea su postulación kirchnerista a intendente en colectivos ploteados; Rossi es dueño de muchas de las unidades que prestan servicio en Santa Fe ciudad. Si aumenta el gasoil -los surtidores no están “congelados” por la Casa Rosada- debería aumentar el boleto en la jurisdicción del candidato de Cambiemos, que en tal caso podría alegar que el aporte para que no haya aumentos depende del “gasto social del gobernador” para subsidiar la empresa del candidato de Unidad Ciudadana.





“Nosotros exportamos vacas”

¿Y a mí por qué me miran? Las vacas exportadas generan divisas, pero sus costillas no son lo más apetecible para la parrilla nacional, por mucho que su precio sea cuidado, congelado o acordado.Foto: Archivo El Litoral

Los frigoríficos cercanos a la capital santafesina faenan vacas para China; el gigante oriental demanda carnes magras para sus cocidos industriales al vapor. Las costillas, vacíos y matambres de esos animales podrían volcarse al mercado interno -con puntos de venta directo o a través de clientes comerciales- pero difícilmente tendrían aceptación popular, si se considera el tipo de consumo parrillero argentino.

“Para un estofado es carne de primera, pero para asado es otra cosa”, explicó a El Litoral un exportador. Recordó que con Guillermo Moreno esto ya sucedió, y en todo caso señaló que las empresas locales recién están analizando qué harán ante los anuncios nacionales, ya que no fueron invitados a participar de ninguna “mesa de caballeros”, más allá de que podrían hacer ofertas.



Nuevos créditos de Anses para jubilados y beneficiarios de planes



Están disponibles los nuevos Créditos Anses. Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) pueden pedir préstamos de hasta $ 200.000 en 24, 36, 48 o 60 cuotas, con el Costo Financiero Total (CFT) más bajo del mercado, que se ubica entre el 44,6% y el 50,8%. Los beneficiarios de una PNC (Madres de 7 o más hijos, Invalidez y Vejez) o de una PUAM, en tanto, pueden solicitar hasta $ 70.000 en 24, 36, 48 o 60 cuotas, con un CFT de entre el 40% y el 50,8%.



En el caso de quienes cobran Asignación Universal o Asignaciones Familiares, pueden obtener hasta $ 12.000 por hijo en 24 o 36 cuotas, con un CFT de entre el 48% y el 54%. Se puede pedir un préstamo nuevo con opción a cancelar los anteriores anticipadamente en forma total, lo que facilita el acceso a un monto mayor con un esfuerzo económico mensual menor. La cuota no puede superar el 30% del haber.



Los titulares de SIPA, PNC Vejez y PUAM pueden acceder ahora a un crédito si cuando finaliza éste la persona tiene 90 años. En el caso de AUH, SUAF, PNC Invalidez y Madres de 7 o más hijos, dicho límite es de 75 años.



Los jubilados, pensionados y titulares de PNC deben realizar el trámite de forma presencial, previa solicitud de turno, en www.Anses.gob.ar o llamando al 130 (gratuito desde líneas fijas). Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden efectuarlo por la web y también en forma presencial en las oficinas de Anses; los titulares de Asignaciones Familiares deben hacer el trámite únicamente por Internet. Para todos los casos la cuota a pagar cada mes no debe superar el 30% del haber y el préstamo se deposita en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del beneficiario, dentro de los 5 días hábiles de iniciado el trámite.