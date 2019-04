https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El lado B de la política

Bielsa no sonríe

Filtrado. La foto elegida para la boleta única en las PASO y un mensaje que no deja lugar a las casualidades.

El Litoral | política@ellitoral.com En la foto elegida para la boleta única de las próximas PASO, en sus afiches en la calle, en los volantes que se entregan en sus actos, en la mayoría de las imágenes que divulgan su contacto con instituciones, vecinos y militantes. La campaña de María Eugenia Bielsa muestra a la precandidata a la gobernación de Santa Fe sin su más bella sonrisa. Por el contrario, en general, se la presenta con un gesto que -si bien busca la empatía del receptor- habla con claridad de que las cosas no están bien... En la foto de Bielsa que verán los votantes el domingo 28 hay apenas un movimiento en sus labios y una mirada casi triste, acaso de decepción. No transmite fragilidad sino preocupación. En la propaganda política, como en todos los mensaje publicitarios profesionales, no hay casualidades. Fuentes muy cercanas a la candidata más votada en 2011 (cuando encabezó la lista de diputados provinciales) confirmaron que “es una decisión”. Y que la misma consigna se ha transmitido a quienes la acompañan: no hay mucho por lo que celebrar. Se busca “mostrar que no se está conforme, ni con la situación del país ni con lo que le pasa a la Provincia”.