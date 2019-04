Navegación oncológica: más de 500 usuarios ya adhirieron al programa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los datos son de los últimos dos años. El dispositivo está pensado como un complemento terapéutico para contener a los pacientes oncológicos y sus familiares, a través del teléfono y de WhatsApp.

La provincia de Santa Fe implementó desde hace dos años un dispositivo innovador, multidisciplinario, de comunicación y seguimiento constante destinado a pacientes con cáncer. El programa, que intenta hacerle más fácil el tránsito a los pacientes durante ese duro proceso, hoy cuenta con más de 500 usuarios del sistema público.



El programa se llama “Navegación oncológica” y forma parte de las diversas acciones propias de la Agencia Provincial de Control del Cáncer, dependiente del ministerio de Salud. Un equipo integrado por profesionales de distintas disciplinas está abocado a fortalecer la cercanía con los pacientes, acompañarlos y contenerlos también a sus familiares y cuidadores, a través del teléfono y de WhatsApp.



“La navegación es una forma de asistencia individualizada que se brinda a los pacientes, a sus familias y cuidadores, implementada con el objetivo de superar los inconvenientes que pudiesen ocurrir en el sistema público de salud al momento de brindar un tratamiento oportuno y de calidad”, explicaron desde esta Agencia.



Los “navegadores” se ocupan de la atención y seguimiento de los pacientes desde el momento en el que sus médicos les indican alguno de los tratamientos oncológicos específicos; así, acompañan y monitorean todo ese proceso, inclusive antes de su inicio.



El vínculo y la escucha



Este equipo de profesionales establece un contacto permanente mediante una línea telefónica exclusiva, habilitada a los pacientes “navegados”, y desde 2019 también incorporó otra para comunicarse por el servicio de mensajería WhatsApp. Los navegadores intentan construir y garantizar de este modo un vínculo, estando atentos a las necesidades de los pacientes y su entorno, humanizando aún más los procesos de atención brindados en los efectores públicos de salud. A la fecha, son más de 500 personas de todo el territorio provincial las que son o fueron acompañadas por el equipo de navegadores.



La contención que se brinda es optativa: el paciente es absolutamente libre de recibirla o no. Se trabaja de manera articulada apoyando a los equipos de salud de cada efector público en donde se prescriben, realizan y controlan sus tratamientos oncológicos específicos. El equipo de navegadores está coordinado por la médica Guillermina Garello, quien asegura que el trabajo que realizan ‘tiene muy buena recepción, los pacientes se sienten acompañados y están muy agradecidos”.



Testimonios



“La verdad es que es una atención buenísima, siempre tienen en cuenta lo que les digo y, si tengo algún inconveniente, lo solucionan enseguida”, expresó una paciente “navegada” en tratamiento por cáncer de mama. “Poder charlar, contarles cómo me siento me hace muy bien”. “No me gusta estar en el medio y solo entre médicos. Una de las primeras cosas que me dijeron los navegadores es que ante cualquier duda, problema o necesidad los llame. Eso me hizo sentir muy bien, muy acompañado”, contó Claudio, quien también tiene cáncer. “Este servicio que nos brindan desde la provincia, de hablarle al paciente, es muy bueno”.