Sábado 20.04.2019

Marisa Nieva fue tercera en la máxima distancia de 42 kilómetros del ultra maratón de Ushuaia. La disciplina es reconocida actualmente por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

Con cada vez más adeptos Una santafesina hizo podio en el trail del "Fin del Mundo"

La santafesina Marisa Mabel Nieva, con un tiempo de 7 horas 12 minutos y 21 segundos, ocupó el tercer lugar del trail del “Fin del Mundo”, que se corre en Ushuaia. Esta performance la logró en su categoría (40-49 años) y en la distancia más larga: los 42 kilómetros. Llegó detrás de Betiana Bonnin con 7 h 4m 24s y Edith Palomo con con 6 h, 53 m, 29 s. Participaron de la competencia 290 corredores, 91 mujeres, donde Nieva quedó sexta en la general y tercera en su categoría.

Si bien la distancia más extrema fue de 42 km, también hubo competidores en los 25 kilómetros y 10 kilómetros, casi un total de 700 participantes, desde los 18 años a la categoría de más de 60 . Marisa Nieva de 49 años corrió por primera vez en Ushuaia con una temperatura que oscilo entre los 5 y 8 grados, pero no fue su primera competencia de exigencia.



“La más adversa fue en Utach -Villa Yacanto (Córdoba)- prueba que hice tres años seguidos, y la última de 35 km en 2018 con 10 grados bajo cero, fue la más dura”, dijo Nieva.



Marisa Nieva eligió el trail tras ingresar a la competencia en 2012 en carreras de calle, en 2015 descubrió que esta modalidad era lo que realmente llenaba sus expectativas y a partir de ahí inició un entrenamiento sistemático con el entrenador profesional Facundo Gaitán. Su entrenamiento le permitió participar en las pruebas más exigentes: en 2015, en la Ultra Maratón de Yaboty (Misiones) sobre 55 kilómetros.



Nieva, indicó que participar en Ushuaia le significó un entrenamiento previo y programado, controles médicos y reunir la indumentaria necesaria, pero que se vió recompensada por su actuación y las excelentes condiciones que ofreció la prueba: además del paisaje hubo un control riguroso, para preservar la seguridad de los competidores.



La corredora santafesina volverá a competir el próximo 11 de mayo en Fiambalá (Catamarca) sobre 53 kilómetros.

Las "bellezas naturales" de los circuitos son siempre una motivación extra para los deportistas. Foto: Gentileza Ushuaia Trail

Reconocida por la IAAF

Las pruebas de trail consisten en correr en un entorno natural en campo abierto (montañas, desiertos, bosques, playas o llanuras) en cuyo recorrido no puede haber más de un 20% de superficie asfaltada o pavimentada. El camino puede ser variado (caminos, senderos, pistas) y la ruta debe estar debidamente marcada. El Trail Running permite una gran variedad de distancias, desniveles, terrenos y paisajes.



El reconocimiento del Trail running como nueva especialidad atlética se produjo en el Congreso de la Federación Internacional de Asociaciones Atléticas (IAAF) de 2015 celebrado en Pekín.



A partir de este reconocimiento, las Federaciones Miembro de la IAFF adquieren la obligación de regular la disciplina del Trail Running en sus respectivos territorios.



Desde 2015 los Campeonatos del Mundo son auspiciados por la IAAF, disputándose anualmente. Hasta la fecha, únicamente se celebraron en distancias entre los 50 a 80 kilómetros.



A pesar de la gran cantidad de aficionados, la organización federativa llevará tiempo y actualmente, la actividad se encuentra en formación. Para la Confederación Argentina de Atletismo el Campeonato Nacional de Trail se desarrolló el 9 de febrero en Neuquén.

Más información



Facundo Gaitán es Licenciado en Educación Física, médico y se dedica al entrenamiento desde hace 23 años. Está involucrado en la preparación física para pruebas de running o carreras de calle, triatlón y ahora trail. Y es el entrenador de Marisa Nieva.



Con mucha experiencia explicó en que consiste esta disciplina: “A diferencia de lo que es el cross country o carreras de campo, el trail presenta otras características que ya están reglamentadas. No todas las carreras se hacen en diferentes terrenos son trail y eso es lo que se debe tener claro. Puede haber un determinado porcentaje de asfalto (no más de 20 porciento), senderos con dificultad, y determinados grados de pendientes en ascenso y descenso. De todo lo que dura la distancia debe haber un porcentaje acumulado de ascenso y descenso. Además de llevar el kit de indumentaria correcto. Y se intenta que el corredor corra, no que sea una caminata”, explicó Gaitán.



El entrenador remarcó que hubo un “gran crecimiento de esta modalidad y sus adeptos. Muchos que comenzaron con las carreras de calle se volcaron al trail, porque son más entretenidas, por lo general se realizan en lugares de hermosos paisajes. Crece el número de corredores y eventos, pero se debe tener en cuenta que algunas no están reconocidas por los entes oficiales”, remarcó.



“Carreras de trail en Argentina reconocidas a nivel mundial son pocas, por ejemplo la de Ushuaia y Fiambalá, estas dan puntos para participar en los mundiales, como cualquier circuito oficializado”, explicó.

Para evidenciar el crecimiento de esta modalidad, indicó: “Hace diez años o más había carreras de aventuras, una al año y no se llegaba a cien competidores. Hoy entre Santa Fe y Entre Ríos, hay un circuito de ocho a diez carreras por año con 350 a 400 competidores cada una”.



Por último recomendó realizar entrenamiento previo con profesores de Educación Física y tener al menos tres años de experiencia en la disciplina antes de decidir participar en una distancia mayor de 21 kilómetros, y más de cuatro años para una distancia de 35 kilómetros.