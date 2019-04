https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 20.04.2019 - Última actualización - 11:12

11:11

José Corral en la inauguración "Esta cuarta Expo Chef muestra que el trabajo en equipo consolida a Santa Fe como destino turístico"

El intendente José Corral recorrió el viernes a la tarde la feria Expo Chef, que comenzó el mismo día y se extenderá hasta el domingo. Estuvo acompañado por el diputado nacional Niky Cantard; la secretaria ejecutiva del Ente Coordinador del Área Metropolitana (ECAM), Chuchi Molina; el embajador en Uruguay, Mario Barletta; la secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia del municipio, Andrea Valsagna y la subsecretaria de Turismo, Claudia Neil.



“Con Semana Santa llega nuevamente Expo Chef a la ciudad, ya en su cuarta edición. Es otra prueba de que el trabajo en equipo consolida a la ciudad como destino turístico”, dijo el mandatario durante la visita.“Es una fiesta venir y encontrarse con nuestros emprendedores. Hay muchos y de diferentes rubros que hacen comidas, que elaboran buenos productos. También hay fabricantes e industriales. Nos encontramos con la gente de Essen, por ejemplo, que es una fábrica que es orgullo santafesino, porque es de Venado Tuerto. Incluso hay gente que viene de otros lugares del país. Hablamos recién con chicos de Pinamar que tienen su puesto acá, y que vienen por cuarta vez”, describió el mandatario. “También hay vendedores de los elementos que se necesitan para la cocina como el caso de Garbarino, fábricas de dulces como Lherithier. Y además están los que saben de cocina. Está Mariano Peluffo que todos los años nos ayuda a organizar el evento, hay nuevos talentos que están apareciendo en los medios, en las redes. Es un verdadero orgullo compartir este momento”, sostuvo.

Corral dijo que la muestra “es producto de la continuidad, porque no existiría si no hubiéramos hecho todas las Expo Chefs anteriores en Semana Santa como parte de una una programación turística de la ciudad. No es producto de la casualidad, sino de una ciudad que viene trabajando seriamente hace años”.



El mandatario agregó que “por eso el desafío es crecer y mirar hacia el futuro con este mismo nivel de organización y preparación, con trabajo en equipo de lo público y lo privado. Ese es el secreto para que veamos éxitos como éste, sobre todo en un momento de dificultades de la economía, y por lo tanto vale doble generar oportunidades, actividad y movimiento”.

La Feria



El encuentro, que conduce el animador Mariano Peluffo, en esta oportunidad cuenta con la presencia del chef Santiago Giorgini, del programa de TV “Morfi”. También estarán Jimena Monteverde, y Ximena Sáenz, de Cocineros Argentinos. Reúne además a otros chefs reconocidos, productores locales y las primeras marcas de cocina en un solo lugar. Hasta el domingo en la Estación Belgrano, santafesinos y turistas podrán disfrutar de la feria gastronómica que concentra en un solo espacio clases de cocina, patio gastronómico, foodtrucks, shows infantiles, bandas de música, mercado de productores, patio cervecero, plaza de chicos y muchas sorpresas más.



Las entradas se podrán adquirir en el ingreso a la Feria y tendrán un costo de cien pesos; mientras que los menores de 12 años no pagan. De 12 a 14 habrá promoción de 2×1.

El Plato Santafesino



Como ya es habitual, durante Expo Chef se realizará el concurso para premiar al mejor plato santafesino, que tiene por objetivo reflejar el espíritu de la gastronomía santafesina y crear un espacio de encuentro entre la comunidad y los visitantes a través de los sabores y las tradiciones locales.



En esta oportunidad habrá dos categorías: Tradicional y Gourmet, en las que podrán competir tanto cocineros y cocineras residentes en la ciudad de Santa Fe como así también del área metropolitana y se premiará al mejor plato en ambas categorías.



Vale destacar que, para esta edición, habrá más de 20.000 pesos en premios. También, dentro de las categorías antes mencionadas, se entregará una Mención Especial Área Metropolitana. Por otra parte, como ya se ha hecho en años anteriores, se abrirá una votación pública para elegir el “mejor Plato Santafesino”.



En una primera instancia el jurado seleccionará, por medio de los videos enviados, tres propuestas de cada categoría para participar como semifinalistas por el premio #platosantafesino.



Los semifinalistas cocinaran en vivo durante el evento en los días asignados por el organizador y ante el jurado. Cada categoría recibirá un premio y dos menciones.



Todos los videos – preseleccionados o no por el jurado – participarán de la votación al “Mejor Plato Santafesino” realizado por el público en general a través del canal de youtube oficial del municipio alojado en www.santafeciudad.gov.ar. La propuesta con mayor cantidad de votos recibirá el mencionado premio durante el evento.