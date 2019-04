Buenos Aires acusó a Santa Fe de "volcarle" agua sin permiso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Casa Gris habilitó una compuerta a un canal que deriva excedentes en lagunas de territorio santafesino y facilita la evaporación antes de escurrir hacia la vecina provincia. Argumenta que todo se hizo en el marco de acuerdos preexistentes.

La provincia de Buenos Aires acusó a Santa Fe por haber reactivado de manera unilateral el desagote de la Laguna La Picasa hacia su territorio, y solicitó al secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartúa, una urgente convocatoria al Comité Técnico de Gestión Integral de ese espejo hídrico que ocupa en parte el sur de Santa Fe, anega la ruta nacional 7 y se expande hacia el norte bonaerense.



El gobierno bonaerense solicita que la Casa Gris “presente los estudios técnicos que permitan determinar los impactos de la obra realizada” unilateralmente por Santa Fe. Y reclama que “hasta tanto ello ocurra, se arbitren los medios a su alcance” para desactivar el desagote del denominado Canal Alernativa Norte, que Santa Fe acaba de reactivar.



Bereciartúa citó para el próximo 30 a la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa, y que los hechos en cuestión han sido puestos en conocimiento del CIRHNOP. La reunión sin embargo podría postergarse debido a la medida de fuerza que para esa fecha tiene previsto parte del escenario gremial en el país.



El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, celebró que por una vez el funcionario bonaerense que presentó la queja a la Nación asista eventualmente a la reunión del comité interjurisdiccional, ya que no lo ha hecho hasta el momento. Recordó que la nueva crecida de la laguna se viene registrando desde 2016 y que “Santa Fe siempre asistió” a los encuentros.



Con la laguna desbordada y el Canal Alternativa Norte en “situación de estiaje” (casi seco), hace 15 días Santa Fe puso en marcha una obra de descarga “temporaria, de carácter excepcional, emergencial, que consiste en una alcantarilla con compuertas que permite el paso temporario de caudales regulados hacia las lagunas interiores” dentro del territorio santafesino según el informe elaborado por Bertoni.



“El CAN se desarrolla dentro del territorio santafesino, posee 90 km de longitud y contiene siete lagunas interiores con buena capacidad de acumulación y de evaporación desde sus superficies. Desagua en la Laguna El Chañar, en cercanías de la Localidad de Teodelina, región limítrofe con la provincia de Buenos Aires. El CAN es uno de los brazos de alimentación de El Chañar; el otro es Las Encadenadas. Todos forman parte del curso del río Salado, que luego recorre la provincia de Buenos Aires hasta la Bahía de Samborombón”, detalló el funcionario santafesino para sostener que el emblemático curso bonaerense no es sólo de la vecina provincia sino que forma parte de una cuenca interprovincial.



Además en enero de 2006 se celebró un “Acuerdo entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires y la Nación para iniciar la operación temporaria de la Estación de Bombeo Norte, EBN, hacia el CAN”. El objetivo fue reducir el tiempo de puesta en régimen de La Picasa, en la medida que las condiciones de la cuenca del río Salado se mantengan dentro de niveles propios de estiaje y no genere riesgos de afectaciones a la misma.



el informe oficial santafesino detalla que “mientras se mantenga este escenario” de aguas crecidas “las compuertas” del canal reactivado se operarán de manera restringida, de modo que el volumen aportado al CAN sea compensado con el volumen acumulado y evaporado desde sus lagunas interiores santafesinas. “Se independizará así al sistema La Picasa-CAN del sistema de aguas abajo que tiene al río Salado como depositario final de los escurrimientos”.

Por debajo del volumen acordado



Según el informe santafesino, la Estación de Bombeo Norte (EBN) fue puesta en funcionamiento de manera emergencial por la provincia de Santa Fe en el año 2006. Por su carácter precario requirió constantes mantenimientos y en el año 2016 quedó fuera de operación. La Estación de Bombeo Sur (EBS) fue acordada a nivel interjurisdiccional en el año 2006 para derivar caudales hacia el sistema del río Salado. Pero solo comenzó a operar casi 10 años después.



El volumen que debería haberse bombeado por ambas estaciones en el período 2006-2017 totaliza 1.440 Hm3; lo real bombeado fue solamente de 383 Hm3, es decir, poco más del 25%. La EBS en el período 2014-2017 debería haber drenado un volumen de 473 Hm3. Sin embargo, solo drenó 42 Hm3, es decir, el 14 % del volumen esperable.



En síntesis, la EBS solo drenó el 11 % del volumen total bombeado desde la laguna por lo que se deduce que pese a la existencia de ambas estaciones, el volumen extraído por bombeo fue insignificante.



Sistema interprovincial



La cuenca de la Laguna La Picasa posee 550.000 has y se extiende por las provincias de Córdoba (46 %), Santa Fe (38 %) y Buenos Aires (16 %). Históricamente la salida natural de La Picasa ha sido por evaporación desde su superficie. Posteriormente se incorporaron dos estaciones de bombeo: la Sur (EBS) y la Norte (EBN), cada una prevista para drenar un caudal de 5 m3/s. La EBN dejó de funcionar en el año 2016.



Desborde



En octubre de 2017 se registró el nivel (cota) máximo de La Picasa: 105,85 m, cubriendo 28.500 has. La extensión total afectada fue mayor, del orden de 50.000 has, al contabilizarse también las áreas anegadas. En 1999 se creó el Comité Interjurisdiccional de la Laguna La Picasa, integrado por las tres provincias y por la Nación. Este Comité acordó que el nivel de operación normal de La Picasa debería oscilar entre las cotas 98,50 m y 102,50 m. Actualmente, La Picasa está 1,75 m por encima del máximo previsto, cubre un área de 26.500 has e impacta sobre dos obras de infraestructura nacional de relevancia: la ruta nacional no 7 y el ramal troncal del ex FFCC San Martín.

Los reclamos bonaerenses



Luis César Giménez, subsecretario de Infraestructura Hídrica de Buenos Aires, remitió una nota al secretario nacional del área, Pablo José Bereciartua, acusando a Santa Fe por haber “desarrollado en el límite interprovincial, sin la conformidad de la Provincia de Buenos Aires, una obra que importa reactivar el ‘Canal Alternativa Norte’ de la Laguna La Picasa sin la validación por parte del Comité de Cuenca correspondiente”.



Señala el funcionario de la administración Vidal que “la conducta de la Provincia de Santa Fe no solo importa una vía de hecho que puede perjudicar a la Provincia de Buenos Aires, sino también un completo desconocimiento de los diferentes ámbitos de trabajo que conforman ambas jurisdicciones, en especial, de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca La Picasa, y de la mesa de trabajo constituida al efecto en el año 2018.



“Desconoce asimismo -añade Giménez- la resolución judicial dictada en el marco de la causa: “Buenos Aires, Provincia de c/ Santa Fe, Provincia de s/ sumarísimo derivación de aguas”, de trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenara la desactivación de la “Alternativa Norte” mediante la colocación de distintos taponamientos (13/7/2000)”.



Sostiene que Buenos Aires “arbitró todos los medios” para el bombeo de las aguas excedentes de La Picasa hacia territorio bonaerense (hasta 5 m3/s) y “al aceptar formar una mesa de trabajo conjunta a fin de analizar la viabilidad de reabrir la Alternativa Norte, desactivada incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.



“Agotadas las instancias político institucionales sin poder resguardar los intereses de nuestra provincia, se recurrirá a las otras vías que la Constitución Nacional nos concede reabriendo la causa judicial”, advierte el gobierno de Vidal a la Nación.