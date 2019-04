"Estamos construyendo con la gente un proyecto de provincia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Propone repensar los gastos del estado para destinarlos a generar oportunidades para los más jóvenes y contención social para quienes la están pasando mal.

“Con María Eugenia Bielsa nos propusimos construir un proyecto de provincia con la gente, de abajo hacia arriba, para que Santa Fe vuelva a ser una provincia que impulse la producción y el trabajo, que genere la mayor cantidad de oportunidades para los jóvenes y atienda a los más vulnerables con eficiencia y calidad”.



Silvina Frana, primera candidata a diputada provincial por Encuentro por Santa Fe, cree que para eso es necesario desde la Legislatura provincial generar políticas claras que apuntalen este proyecto, fundamentalmente con los fondos del estado, que deben estar destinados a financiar estas prioridades. “Lo que uno propone tiene que ver con mi historia. Por eso vote en contra de muchas leyes que implicaba endeudar al país y ajuste para la gente, además de nuestro trabajo contra los tarifazos”, reconoció.



-¿Que te dicen en la campaña?



-Percibo es que una gran decepción en la gente y cierta desesperanza. Estamos en un momento muy complicado, muchos perdieron su trabajo, al que lo tiene no le alcanza porque los alimentos aumentaron mucho. Hay gente muy endeudada, incluso para pagar los servicios públicos. Llegar a la Cámara de Diputados no es una ambición personal. Yo quiero formar parte de un proyecto de gobierno, en este caso el que lidera María Eugenia Bielsa, donde está muy claro que hay que revisar un montón de decisiones, empezando por analizar de que manera y donde está gastando la plata la provincia.



-Creen que hay que redistribuir el gasto dentro del estado provincial.



-Exactamente. Nosotros estamos convencidos que hoy deben tener una prioridad las políticas de niñez por ejemplo, y para eso no podes gastar menos del 1 por ciento del presupuesto. Pueden leer los debates que dio Patricia Chialvo, que es nuestra candidata a semadora. Claramente tiene que haber una decisión firme de trabajar sobre seguridad, que es uno de los grandes fracasos de los últimos años.



-¿Es la inseguridad el tema que más le preocupa a la gente?



-Es uno de los dos temas principales. El otro es la situación económica y sus consecuencias en el empleo.



-El tema de la economía es más responsabilidad del gobierno nacional, no así el de la seguridad que es toda de la provincia.



-El tema de la seguridad sí, y en el de la economía el gobierno provincial tiene herramientas que no está utilizando. Por mi formación profesional analizo los gastos del estado. Por ejemplo, si el ministerio de la Producción tiene asignado algo más del 1 por ciento del presupuesto, el de Trabajo algo similar y en Desarrollo Social, en políticas que hoy deberían ser prioridad como las de niñez, de género y de adicciones, los porcentajes son mínimos, entonces hay que repensar el Estado. Es cierto que en lo inmediato hay que trabajar con las fuerzas de seguridad para tener una ciudad cuidada, para disuadir el delito. Pero con eso solo está visto que no alcanza porque la convocatoria a las fuerzas federales se hizo y lamentablemente la situación no mejoró ni en la percepción ni en las estadísticas. El año pasado convocamos al padre Pepe que trabaja el tema de adicciones que habló de la comunidad organizada, de la urgencia que existan las tres C: colegio, club y capilla, que puede ser el templo o de la religión del barrio. Hace falta una ley provincial de adicciones, como la que estamos pidiendo a nivel nacional.



-Más allá del lugar que estás disputando en la interna, decís que tu objetivo es el de liderar un proyecto de provincia. ¿De que tipo?



-Uno que tenga ejes en la seguridad, la producción y el empleo, y las políticas de niñez y educación. ¿Por qué desde la Cámara de Diputados? Porque seguramente estos ejes van a requerir leyes o debates y me parece que es importante que entendamos que las miradas son de conjunto, donde el Poder Ejecutivo y el Legislativo concuerden la mirada.



-María Eugenia Bielsa dice que quiere que la provincia vuelva ser productiva y no de servicios, como la convirtieron las administraciones socialistas. ¿Que quiere decir esto?



-La falta de vocación por los esquemas productivos. Recién ahora escucho a los candidatos socialistas hablar de producción. No lo hice antes ni vi acciones tan contundentes. En este momento, cuando el gobernador está haciendo campaña y uno de sus ejes es el de salud, en la ciudad de Santa Fe hay 186 casos de dengue que habla de las claras de que muchas cosas se hicieron pero muchas fueron más para la foto antes que para solucionar las cuestiones de fondo como la atención primaria de la salud. Es cierto que se construyeron muchos centros de salud, lo que debemos reconocer porque además no venimos a refundar nada sino a continuar lo que está bien, sabemos que en muchos casos sobre todo en los lugares más alejados de los centros urbanos faltan recursos humanos, vacunas y la cuestión de la inseguridad los afecta como es el caso del Centro de salud de la Loma, que está más cerrado que abierto.



-El peronismo hace tres mandatos que no gobierna la provincia ¿Crees que está en condiciones de recuperar la provincia?



-No tengo dudas. Creo que el justicialismo tiene los mejores candidatos en todos los niveles. Creo que María Eugenia Bielsa representa esta nueva etapa porque ni el país ni la provincia están iguales que en 2015. Me parece muy importante la figura de una mujer en momentos en los hay un reclamo de seguir reivindicando derechos de las mujeres. María Eugenia representau espectro amplio que es lo que pretendimos en el Congreso del PJ del 1° de diciembre del año pasado, hacer este frente abarcativo de expresiones políticas que vayan desde la centro derecha hasta la centro izquierda pero con un mismo objetivo de provincia. Hay gente formada, de experiencia, con representación equitativa de hombres y mujeres. Muchos jóvenes. En la ciudad están Juan Cesoni y Andrés Rodríguez, dos jóvenes muy formados y con mucha experiencia. Así es en toda la provincia.



-¿Que va a pasar después del 28 de abril?



-Mi compromiso es conducir porque creemos que estamos en condiciones de hacerlo. Si eso no sucediera, acompañaremos y mi historia personal da testimonio de que eso sucede siempre. No estamos ni en el país ni en la provincia del 2015 así que por delante tenemos desafíos muy importantes. Y sobre todo vamos a tener que hacernos cargo de una situación compleja. Así que no es tiempo de mezquindades, quien lo ve de esa manera se equivoca.

De entrecasa





*Silvina Frana, 56 años

* Vive en Santa Fe

* 3 hijos y 1 nieto.

* Hobby: leer, ir al teatro

* Series favoritas: The Crown y Las chicas del cable

* Música que escucha: De todo un poco