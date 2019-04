https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de la eliminación en Ecuador, el equipo de Madelón buscará asegurar el pase a la siguiente fase de la Copa de la Superliga. Ganando o empatando sin goles, Unión pasa.

Diego Zabala no estuvo, como casi todos, a la altura de lo que puede dar en la altura de Quito. Su fútbol y su llegada al gol pueden ser clave en el partido con los rojiblancos tucumanos. Foto: Luis Cetraro

Unión recibe a San Martín de Tucumán en la tardecita del domingo A dar vuelta la página

El regreso no fue sencillo: vuelo de Quito a Panamá, escala allí y regreso a la Argentina (Ezeiza) y de ahí en micro a Santa Fe. Entrenamiento liviano el viernes a la tarde. Otro este sábado a la mañana y ya la concentración para buscar el próximo objetivo: eliminar a San Martín de Tucumán, ante su gente, y seguir adelante en la Copa de la Superliga.



En la ida, los suplentes de Unión hicieron un buen partido en la Ciudadela tucumana y casi lo ganan. Una vez más, como ante Tigre y Defensa, un gol en tiempo de descuento lo privó de esa victoria por la que había construido mucho. Madelón cambiará la formación y más allá de la tristeza y la mala actuación en la altura de Quito, la intención es simple y clara: dar vuelta la página.



El objetivo en estas pocas horas de trabajo y descanso, es también muy sencillo: cambiar esa imagen desconocida que se le vio al equipo en Ecuador. Atado y superado en todos los sectores de la cancha —tanto en lo futbolístico como en lo físico también—, Unión fue un equipo ausente como muy pocas veces se lo vio. Como consecuencia de ello, la derrota por dos goles le terminó dando una posibilidad en los penales que, tranquilamente, se podría haber evitado si Independiente del Valle era más certero en las ocasiones de gol que tuvo a su favor y desaprovechó. De todos modos, también hay que contemplar que esas mismas chances habían sido de Unión en la ida, con los dos penales que malograron Zabala y Fragapane. Pero ya está: esos penales dejaron a Unión afuera de la Sudamericana y ahora hay que ahogar penas con una victoria ante San Martín de Tucumán y seguir en carrera en esta novel Copa de la Superliga.



No hay mucho que indagar respecto de la manera en que jugará Unión el partido. El libreto es uno y bien claro, más allá de que en Quito no se haya ejecutado ni en lo más mínimo. Se supone que ahora todo será distinto, pero sin subestimar a un rival que llega, aunque suene paradójico, con el peso propio de haber descendido pero liberado de aquellas presiones que en el final del torneo lo hicieron sucumbir y perder la categoría.



Madelón evaluaba el estado físico de los jugadores, sobre todo de Acevedo, que se fue lesionado en uno de sus aductores en el final del partido en Quito. Era una de las dudas de Madelón, más allá de pensar en refrescar el equipo con algún otro cambio para darle más resto a un plantel que ha tenido una exigencia de viajes y la competencia del miércoles, que merece una revisión de planes para afrontar esta final con los tucumanos de Caruso Lombardi.



Tampoco ellos llegan en las mejores condiciones: está confirmado que Julián Vitale no podrá estar presente en el duelo contra Unión (ni siquiera integra la delegación que programó su salida el viernes) debido a un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha. Ahora, Caruso debe decidirse entre Tomás Federico y Gonzalo Lamardo para poder definir a su reemplazante.



En tanto, la otra duda que tiene el entrenador está en la ofensiva. Si bien Gonzalo Rodríguez está mucho mejor del golpe en la pantorilla que sufrió en el duelo de ida, será examinado para ver si puede jugar de movida. Juan Jaime, Nahuel Menéndez, Gustavo Abregú, Alejandro Altuna, Nicolás Giménez, Nicolás Delgadillo y Lucas González son los que viajaron, además de los once titulares que, estimativamente, pondrá Caruso.



El propio entrenador tucumano (que posiblemente dirija su último partido si es que el equipo queda eliminado) dijo luego del empate en uno en Tucumán: “No está definida la serie ni mucho menos. Vamos a ver cómo vuelve Unión del viaje a Ecuador”, señaló apenas terminado el cotejo de la semana pasada en la Ciudadela.

Para ir a la cancha



Las puertas del estadio se abrirán este domingo a las 16.15, o sea una hora y media antes del inicio del partido, previsto para las 17.45.



Este domingo, la oficina de socios estará cerrada. Los socios, con carnet y cuota de abril paga, ingresarán en forma gratuita.



La venta de entradas para plateas se realizará desde las 10, hasta la hora del partido, únicamente sobre las boleterías ubicadas sobre Bv. Pellegrini. Los precios son los siguientes: preferencial y palcos, 600 pesos; altas y laterales, 500 pesos y redonda, 350 pesos.



Para no socios, habrá venta de entradas generales preferenciales a un precio de 450 pesos. Las damas, jubilados y pensionados pagarán 250 pesos y los menores de 11 años deben comprar un seguro de 120 pesos.



Las plateas para no socios tendrán un valor de 1070 pesos las altas y laterales y de 950 pesos la redonda.

Los menores de 5 años, acompañado de un adulto, no abonan platea. Los no socios deberán adquirir seguro de menor (120 pesos) y los socios ingresan con carnet y cuota al día.

La definición



Después del 1 a 1 de la ida, el que gane el partido de este domingo automáticamente quedará clasificado para la fase siguiente de la Copa de la Superliga.



En caso de empate, si es 0 a 0, seguirá Unión por el gol de visitante que marcó en Tucumán. Si es 1 a 1 habrá penales y si el empate es por más goles, clasificarán los tucumanos.

40 años después...



Apenas cinco partidos han disputado Unión y San Martín de Tucumán en Primera División (la cifra se estira considerablemente si se contemplan los encuentros por el ascenso) y Unión todavía no podido ganarle al Santo tucumano: 4 empates y 1 derrota.



A propósito, la derrota fue en el último partido que se jugó entre ambos equipos, en Santa Fe, en Primera. Fue el 30 de setiembre de 1979 (hace casi 40 años), cuando San Martín le ganó 2 a 1 al equipo que, posteriormente, iba a jugar la final de ese Nacional ante River.



Abrió la cuenta Víctor Hugo Arroyo para Unión, pero luego, Raúl de la Cruz Chaparro y Jacinto Eusebio Roldán le dieron la victoria definitiva al equipo tucumano.



El primer partido en Santa Fe (sólo fueron dos en Primera), fue hace 50 años. Por el Nacional de 1969, Unión y San Martín empataron 1 a 1, con goles de Néstor Lionel Scotta para Unión y Pérez para San Martín.