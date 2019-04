https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aseguró que “vamos a recuperar la ciudad de la mano de Jatón”. Respaldó las figuras de Lucas Simoniello y Virginia Coudannes como “los concejales que llevarán propuestas frescas e innovadoras al cuerpo”.

Jorge Henn, diputado y precandidato a senador por La Capital "Santa Fe va a ganar con Bonfatti y Jatón"

Jorge Henn, precandidato a senador por el Frente Progresista Cívico y Social respaldó a Antonio Bonfatti y a Emilio Jatón y habló sobre la interna del oficialismo en el departamento La Capital. “Somos parte del equipo de Antonio y Emilio, creemos que tenemos mucho para sumar con Lucas y Virginia. Somos radicales progresistas y representamos un espacio que ha dejado huellas en Santa Fe. Tenemos una postura firme al lado de las candidaturas de Antonio Bonfatti en la provincia, y la de Emilio Jatón en la ciudad de Santa Fe. En todo caso, lo que pretendemos es fortalecer al Frente, un Frente que, con los radicales, ha sumado representación con las convicciones alfonsinistas y progresistas santafesinas”, señaló.

“Lucas Simoniello y Virginia Coudannes son sangre nueva, con mucha militancia e ideas firmes y serán una gran incorporación para el Concejo Municipal. En mi caso, además de ser diputado actualmente, conozco el Senado porque lo presidí como vicegobernador de Antonio Bonfatti. Estoy en condiciones de asegurar que sé lo que necesita el departamento, conozco cada uno de los problemas y entiendo que muchos de ellos requieren soluciones a escala metropolitana”.

Aclaró que “estas internas no son una escisión dentro del Frente, son todo lo contrario. Acompañamos la candidatura de Emilio en la ciudad, ahora y durante las generales, y además estamos orgullosos de defender las gestiones de Lifschitz, Bonfatti y Binner en la provincia. Nos toca el privilegio y el orgullo de reivindicar gestiones que no sólo han constituido un cambio casi revolucionario de obras públicas, de infraestructura, sino que cambió la cultura política de la provincia. Antes del Frente Progresista los santafesinos naturalizaban la corrupción, las instituciones débiles, las leyes electorales tramposas, las distribuciones partidarias de los recursos. Hoy todo eso es el pasado lejano. Defendemos al Frente en todos y cada uno de los aspectos, lo que no significa que no podamos debatir y discutir espacios, en el marco de las libertades y las diferencias que obviamente hay. Lo malo sería no tener esta chance”.

Enfatizó que “la enorme mayoría de las obras que se hicieron en la ciudad las hizo el gobierno provincial, y esos logros hay que defenderlos en la calle, con la gente. En las redes sociales también, pero sobre todo en el diálogo cara a cara con los vecinos. Recordándoles de donde veníamos cuando asumió el Frente. Mostrándoles que cumplimos con cada uno de los compromisos que asumimos”.

Escenario polarizado

Sobre las deudas pendientes que tiene el Frente Progresista, Henn afirmó que hay que “profundizar lo que hicimos bien y seguir cambiando lo que todavía tenemos que cambiar. En todos estos años hemos construido la provincia desde muchos aspectos. Si pensamos en el sistema de salud construimos más de 100 centros de salud, tres centros de mediana complejidad y estamos en camino de uno más. Contamos con un laboratorio de medicamentos provincial y podría continuar. Este año vamos a invertir cerca de 40 mil millones en obras y gran parte será destinada para el Departamento La Capital. Tenemos un Plan y esa es nuestra fortaleza”.

Ante la pregunta sobre el escenario electoral de la provincia para junio, Henn manifestó que cree que estará “polarizado entre Bonfatti y Omar Perotti, un miembro de la gestión menemista, gestión que tiene muchas similitudes con el macrismo. No veo un escenario posible para Cambiemos. José Corral olvidó los lineamientos históricos del radicalismo y por sus ambiciones personales abandonó la ciudad y la región. Su volantazo político lo hizo entrar por un frente y salir por otro. El cambio que llevó adelante el intendente fue muy decepcionante. Yo uso la palabra ‘transfuguismo político’ para describirlo. Tránsfuga es aquella persona que elegida para una conducción política, se muda y ya no representa a su frente sino los intereses, por ejemplo, de la Casa Rosada”.

Henn se marca convencido de que con el Frente Progresista van a “recuperar la ciudad con Jatón. Y para ello necesitamos concejales y concejalas con juventud, perspectiva, capacidad, conocimiento del territorio y, además, que representen y visibilicen lo que el radicalismo hizo por el Frente Progresista. Esa alternativa la representa Simoniello, actual subsecretario de Hábitat y precandidato a concejal. Él conoce la ciudad e hizo un fuerte trabajo para lograr que muchos ciudadanos tengan su título de propiedad. Más de 3000 títulos por año se entregan en la provincia y muchos se lo agradecen personalmente”.

Llegar al Senado

Sobre las temáticas que va a abordar si llega a acceder a una banca en el Senado, Henn afirmó que “queda mucho trabajo por hacer. Vamos a movilizar iniciativas que tengan como propósito construir soluciones a situaciones problemáticas de escala metropolitana o regional. El Departamento La Capital necesita consolidar iniciativas en el entramado productivo regional, el turismo metropolitano, la logística, la conectividad y el transporte, los parques industriales y tecnológicos, la seguridad urbana y vial. Además, vamos a fortalecer la construcción de propuestas solidarias que continúen promoviendo la igualdad de oportunidades”.

Resaltó que va a trabajar “de la forma en que lo hicimos siempre: estando cerca, escuchando todas las necesidades y proponiendo soluciones honestas, solidarias, colectivas, innovadoras que sumen en la integración, la inclusión y el desarrollo de todas las personas que viven en la ciudad, en Recreo, en Rincón, en cada una de las 15 localidades del Departamento. Estoy entusiasmado, y no tengo dudas, de que tendré cercanía con el próximo gobernador, que será Bonfatti y con el próximo intendente de Santa Fe, Jatón. Y claro, con nuevos concejales, como Simoniello y Coudannes, que le van a aportar mucho a la ciudad”.