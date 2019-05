https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 24.02.2007

11:16

El Estadio Único casi fue un Arca de Noé

Un diluvio le puso dramatismo y vibración a los minutos finales del partido... El Estadio Único casi fue un Arca de Noé Por su expulsión, Teté González quedó descartado para el encuentro del viernes a las 19 ante Gimnasia en Santa Fe. Si bien Falcón se fue con una molestia en el aductor de una de sus piernas, no tendría problemas en jugar.

Enrique Cruz (h)

(Enviado Especial a La Plata)



Faltando unos quince minutos para el final del partido, una lluvia torrencial le puso el marco de dramatismo y vibración a 90 minutos que entusiasmaron a la multitud que se acercó al Estadio Único de La Plata. Claro que no hubo uno solo de los presentes que no se mojó, ya que el moderno escenario del fútbol platense tiene una particularidad: están colocadas las estructuras para el techado de las tribunas, pero el techo no está a pesar de que, según dicen, fue adquirido. La cuestión es que el partido se terminó jugando bajo un verdadero diluvio, con un Estudiantes que acorraló a Colón y un equipo sabalero que se animó en un par de ocasiones a contragolpear a través de Barrado, fundamentalmente, más allá de que la consigna sobre el final fue la de mantener el empate.



Carnaval “pincha”



La Plata es una ciudad que se le parece a Santa Fe o a Rosario en cuanto a la pasión por el fútbol y la rivalidad. Por eso, no llama la atención que las paredes de las calles céntricas contengan escritos, grafittis, carteles y cualquier cosa que se le parezca haciendo alusión no sólo al título brillantemente ganado por Estudiantes, sino también al 7-0 histórico que el “Pincha” le propinó a Gimnasia en el Estadio Unico en el clásico del Apertura. “Ser hincha de Gimnasia es un sufrimiento, hermano, para colmo, éstos nos refriegan todo lo que ganaron”, comentan al unísono los hinchas de Gimnasia.

En la tribuna de Colón (hubo unos 300 hinchas sabaleros) se colgó un trapo blanco con letras azules que decía: “Marcelo, tu dignidad demuestra que no todo está perdido”. Obviamente, hacía alusión a Marcelo Goux, quien luego de haber sufrido y padecido la era Muñoz en Gimnasia, decidió irse de la institución.



Con Gimnasia el viernes



El próximo partido de Colón será el viernes, a las 19 y para la TV codificada, en el Brigadier López, ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Para ese compromiso, Falcioni no podrá contar con Esteban González, quien fue expulsado y recibirá una fecha de suspensión por la doble amarilla. El volante, ex Gimnasia, había llegado a la quinta amonestación cuando Pezzotta, por protestar, le mostró la primera tarjeta. Luego, tras cobrarle un foul en su contra, Teté aplaudió irónicamente al juez y se tuvo que ir de la cancha.



Del resto de los jugadores, el único que se retiró con una molestia fue Juan Carlos Falcón, quien lo hizo tomándose la zona del aductor de una de sus piernas.



De no surgir problemas ni sorpresas, se presume que Grisales será el reemplazante de Esteban González y que el resto del equipo será el mismo que inició el partido de anoche.



Píccoli e Imhoff



Tal cual había ocurrido con algunos jugadores (entre ellos Goux e Imhoff), en el partido con Independiente, anoche estuvieron en esta ciudad Alcides Píccoli y Guillermo Imhoff, que llegaron para estar junto con sus compañeros. En el caso de Píccoli, ya en la parte final de la recuperación de su desgarro antes de practicar normalmente, mientras que Imhoff tiene para unos dos meses más y es posible que se pida autorización a la Afa para que pueda jugar los partidos de reserva con el objetivo de encontrar más rápidamente su puesta a punto.



El caso Falcón



La llegada de Colón no hizo más que reflotar el caso Falcón, ya que Estudiantes, a través de Simeone, se mostró muy interesado en el actual volante sabalero, al punto que fue el primer jugador que se apuntó para traer como refuerzo, antes que el equipo platense disputase su encuentro final con Boca para determinar el campeón del Apertura. Allí fue que Colón actuó rápidamente y adquirió el 50 por ciento de Falcón por una cifra que rondó los 400.000 dólares. Ahora, el club tiene la posibilidad de adquirir la otra parte del pase del jugador, quien viene teniendo buenas actuaciones desde el arranque del campeonato.



Explicaciones a la oposición?



Según pudo averiguar El Litoral, el presidente de Colón, Germán Lerche, tiene previsto reunirse en los próximos días con dirigentes de la oposición para hacerle saber de qué forma se hizo la operación que determinó la salida de Giovanny Hernández de la institución.



Recordemos que Giovanny se negó a seguir jugando y que, por ese motivo, los dirigentes buscaron la figura de un “finiquito” por la cual Colón terminó cobrando un resarcimiento por la rescisión del contrato del colombiano.



Saldo a favor



El de anoche fue el enfrentamiento número 58 entre Colón y Estudiantes en el historial, con 13 victorias para los platenses, 27 para los sabaleros y 18 empates.



A partir de estos números, los medios platenses hacían especial hincapié en la ventaja que tiene Colón en el historial, a la vez que en la semana previa al encuentro se respetaron la jerarquía y la naturaleza de rival complicado con las cuáles llegó Colón a disputar este encuentro.