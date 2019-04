https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entienden que el Poder Ejecutivo también debe otorgar el beneficio a usuarios no servidos por la EPE. Fescoe también reclama ser comprendida en el sistema.

Antes del congelamiento Diputados pidió extender a usuarios de cooperativas la tarifa social eléctrica Entienden que el Poder Ejecutivo también debe otorgar el beneficio a usuarios no servidos por la EPE. Fescoe también reclama ser comprendida en el sistema. Entienden que el Poder Ejecutivo también debe otorgar el beneficio a usuarios no servidos por la EPE. Fescoe también reclama ser comprendida en el sistema.

La Cámara de Diputados le pidió al Poder Ejecutivo que instruya a las autoridades de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para que prorrogue los convenios firmados oportunamente y por los cuales “se hacían extensivos los beneficios de la tarifa social a los usuarios de las cooperativas eléctricas de la provincia hasta febrero del corriente año”. El cuerpo votó -sobre tablas- sendas iniciativas presentadas por los justicialistas Luis Rubeo y Julio Eggimann quienes se hicieron eco de los fuertes reclamos que hicieron directivos de cooperativas santafesinas que prestan el servicio de distribución energética en sus localidades. La Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas (Fescoe) abarca a 35 entidades distribuidas en toda la vota de la provincia.

La comunicación fue votada por unanimidad por el pleno de la Cámara Baja durante su última sesión previo a los anuncios de congelamiento tarifario que hizo el gobierno nacional.

Rubeo explicó que “a principios de 2016, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería, comenzó con la política de quita de subsidios a la tarifa eléctrica y en ese marco, creó la tarifa social nacional para los usuarios residenciales. Esta herramienta, que alcanzaba aproximadamente a un tercio de los usuarios de las distribuidoras, establecía descuentos para los consumos más bajos”. Recordó que a principios de este año, Nación dio de baja este beneficio para todo el país, dejando en cada una de las provincias la decisión local y la carga económica de la medida.

En la provincia de Santa Fe, el gobierno anunció que mantendría el beneficio por dos meses más (enero y febrero) con fondos propios, en principio para los usuarios de la EPE. Sobre fines del año pasado la Fescoe acordó con las autoridades de la EPE que la medida se extendiera a los asociados cooperativos, padrón que contempló a 30 mil usuarios. Todos fueron subsidiados en el primer bimestre del año con aportes del tesoro provincial.

“El pedido que nos trasmiten los integrantes de la Fescoe es que se otorgue una nueva prórroga del beneficio hasta tanto se logre establecer un marco regulatorio del sistema eléctrico provincial en el cual las cooperativas tengan los mismos beneficios que actualmente tienen los usuarios de la EPE”, justificó Rubeo

En tanto, la minuta ingresada por Eggimann pide conocer además, el modo de implementación de la tarifa social durante el presente año.

El diputado justicialista recordó que la suba de energía en cuatro años fue de casi diez veces el valor. “El Estado debe tener un rol activo, con políticas y medidas precisas tendientes a atenuar tales circunstancias. Buscamos una definición clara sobre la aplicación del beneficio comprometido por parte del gobierno provincial, quien anunció en su momento que se haría cargo de mantener el subsidio de la tarifa social nacional desde el primer bimestre del año en curso, al igual que el subsidio propio y el correspondiente a las cooperativas que brindan el servicio en la provincia de Santa Fe. No obstante, aún desconocemos el mecanismo de implementación del citado beneficio, ya que no existió ningún acuerdo para traspasar los subsidios de electricidad de la Nación a las provincias”. Y sobre el final puso el ejemplo de los panaderos que en localidades atendidas por la EPE tienen tarifas con beneficios especiales, no así en zonas atendidas por cooperativas.

Congelar

El diputado Rubén Giustiniani presentó un proyecto de ley para congelar por 360 días las tarifas de luz, agua y transporte en la provincia. “La ley que estamos presentando es de emergencia para frenar los tarifazos, congelando los actuales valores por 360 días y acompañar con las medidas que ya hemos presentado como la tarifa social eléctrica y de agua, y un marco regulatorio de los servicios públicos que garantice tarifas justas y razonables, audiencias públicas vinculantes y mejor calidad del servicio”, detalló.