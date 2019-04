https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 20.04.2019 - Última actualización - 17:36

17:33

Este sábado

Los restos de Ofelia Wilhelm fueron cremados en un cementerio privado

La familia de la madre de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner dispuso que no se realice servicio de velatorio.

Foto: Archivo



Los restos de Ofelia Wilhelm, madre de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, fueron cremados este sábado por la tarde en un cementerio privado de la localidad bonaerense de Berazategui. La casa de sepelios Dei, de la ciudad de La Plata, confirmó a Télam que la familia dispuso que no se realice servicio de velatorio y detalló que los restos de Wilhelm fueron trasladados este sábado pasadas las 14 rumbo al cementerio privado Parque de la Gloria, en la localidad de Berazategui. Ofelia Wilhelm fue cremada en ese cementerio, confirmó la casa de sepelios, que detalló que Giselle Fernández, hija de Ofelia Wilhelm, fue quien firmó la documentación necesaria para proceder a ese servicio fúnebre. Wilhelm falleció este viernes en el Hospital Italiano de La Plata, donde estaba internada desde el 8 de diciembre último y recibía cuidados paliativos para el cáncer de endometrio que padecía. La ex presidenta Cristina Kirchner estuvo con su madre en sus últimas horas de vida y este sábado a la madrugada viajó a Cuba, como estaba previsto, para encontrarse con su hija Florencia, quien está en la isla, con tratamiento médico. Si bien era reconocida por su parentesco con Cristina, Wilhelm tuvo una larga trayectoria local como dirigente gremial, en el sindicato AERI (Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios), y como dirigente peronista. También se la conocía por su fanatismo con Gimnasia Esgrima de La Plata y mientras pudo no se perdía un partido de su querido "Lobo" desde la platea, tal es así que el club dejó a disposición la sede de la institución, en el caso de que la familia decidiera efectuar allí el velorio. Con información de Télam

