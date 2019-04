https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No puede volver a Santa Fe El hincha de Unión que chocó en Perú denuncia que lo extorsionaron

Los problemas se suman para José María Belletti, el hincha de Unión que viajó junto a su familia a Ecuador y sufrió un accidente en el norte de Perú este viernes por la mañana.

En las últimas horas, el santafesino denunció extorsión por parte del conductor de la camioneta que transportaba pescado con la que impactó en la localidad de Piura.

"La persona con la que yo choco es conocida de un coronel de Lima", explicó José María en diálogo con TN. Según su relato, el miembro de la fuerza de seguridad le dijo: "Esto hay que solucionarlo", por ende le pidió dinero para el arreglo del vehículo y la reposición de la mercadería.

"A la noche me llama un comisario diciéndome que trate de arreglar con esta gente para no ir a juicio", agregó el santafesino varado en Perú.

Ante esta situación, Belletti se comunicó con la embajada que le puso a disposición un abogado. A su vez, la comisión directiva del Club Unión ofreció su ayuda.

Sin embargo, ahora debe esperar una respuesta de la póliza. "El abogado me dice que si el seguro no se hace cargo no me puedo volver a Argentina", aclaró.

"Yo tengo todo en regla", aseguró José María y añadió: "Lo que quiero es hacer los papeles correspondientes e irme a Santa Fe".

Para colmo, en medio de este mal momento, Belletti, quien posee un negocio en la zona norte de la ciudad, se enteró que el jueves por la noche sufrió un robo en el local cuando estaba siendo atendido por su esposa y un empleado.