https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.04.2019 - Última actualización - 8:33

8:32

Plantea medidas en seguridad, porque “al socialismo se le fue de las manos y no reconoce el problema”. Asegura que, pese a las dificultades económicas, “la mayoría de la gente no quiere volver atrás” con el kirchnerismo. Y sostiene que se puede rebajar la tarifa de la EPE y reducir la carga impositiva a las empresas y comercios.

José Corral, candidato a gobernador por Cambiemos "Desde la ciudad vemos lo que se puede hacer en la provincia" Plantea medidas en seguridad, porque “al socialismo se le fue de las manos y no reconoce el problema”. Asegura que, pese a las dificultades económicas, “la mayoría de la gente no quiere volver atrás” con el kirchnerismo. Y sostiene que se puede rebajar la tarifa de la EPE y reducir la carga impositiva a las empresas y comercios. Plantea medidas en seguridad, porque “al socialismo se le fue de las manos y no reconoce el problema”. Asegura que, pese a las dificultades económicas, “la mayoría de la gente no quiere volver atrás” con el kirchnerismo. Y sostiene que se puede rebajar la tarifa de la EPE y reducir la carga impositiva a las empresas y comercios.

-La mayoría de los candidatos refieren cómo en las recorridas se encuentran con los reclamos de la gente. Sobre todo por la situación económica, y también por la seguridad. En su caso, como referente del oficialismo nacional: ¿Qué recoge? ¿Quejas, reclamos, expectativas?



-En la recorrida por supuesto que encontramos miradas diferentes, que también tienen que ver con la geografía provincial. El reclamo que abarca toda la provincia casi sin excepción es la preocupación por la inseguridad. Que lamentablemente no es un tema sólo de las grandes ciudades: Rafaela dictó la emergencia en seguridad, Reconquista tuvo hechos muy graves, pero también los pueblos pequeños sufren episodios de entraderas, violencia. Por lo tanto es un tema que recorre toda la geografía provincial y nosotros hemos hecho buena parte de la propuesta con medidas concretas para combatir la inseguridad, las mafias, el narcotráfico, y otras expresiones del crimen organizado. También, por supuesto con diferencias de acuerdo a cada territorio, hay preocupación por el empleo, y por la situación económica. En el interior provincial hay un clima más optimista, producto de la buena cosecha. El campo le está dando un ejemplo al país, porque después de un año muy difícil, como fue el 2018, por la sequía y por la crisis financiera, se hizo un esfuerzo de financiamiento y se sembró maíz y soja, que se está cosechando en este momento con un rinde del doble de los promedios. Con lo cual prácticamente se están levantando dos cosechas. Y eso obviamente que va a venir bien para el país, pero además genera un clima de optimismo, que se siente más en el interior que en las grandes ciudades.

-Se da la situación de que, si bien hay cuestiones crónicas, el proceso electoral está muy marcado por el momento. El contexto económico, en un punto de agudización de la crisis, y al mismo tiempo el “factor cosecha”: el año pasado se perdió y el clima era otro, este año tiene rindes récord y cambia el ánimo. Entonces, ¿hasta qué punto estas elecciones son decididas en base a la coyuntura?

-Por supuesto que hay en toda la provincia preocupación por la situación económica, pero lo que nosotros percibimos mayoritariamente es que nadie quiere volver atrás. Nos encontramos por supuesto en la recorrida con algún kirchnerista convencido; tendrá sus razones. En ese caso, saludamos cortésmente y seguimos viaje, ¿no?. Porque no vamos a convencer a militantes de otras expresiones...

-Aunque después se viralicen los videos...

-Bueno, pero eso es intencionado, es un recorte, porque no ponen la parte en que la mujer dice que es una militante kirchnerista. Pero bueno, la verdad es que encontramos mayoritariamente que no se quiere volver atrás, al país de la corrupción, del atajo, de negar los problemas. Como hacía el kirchnerismo, que nos decía que en Argentina no había pobreza, no había narcotráfico, y teníamos unos niveles de corrupción macroeconómicos.

-De todos modos, en este caso los candidatos del justicialismo no hacen “kirchnerismo explícito”, por lo menos.

-Bueno, pero tienen el apoyo de Cristina. Además de que han negociado la integración de las listas con el kirchnerismo. Así que nosotros creemos que por ahí no está la solución a los problemas de la provincia. En el tema de seguridad, el kirchnerismo nos dejó estas ideas de (el ex ministro de la Corte, Eugenio) Zaffaroni, de que hay cuidar más los derechos de los delincuentes que tener presentes a las víctimas, que deberían ser -y nosotros lo sentimos así- el motivo de las políticas de seguridad y de establecer el orden. Estar con las víctimas, o con sus familiares en el caso de los asesinatos, que lamentablemente se cuentan por miles en la provincia.

Seguridad

-La cuestión de la seguridad, más allá de que está sobre el tapete en esta campaña electoral, en realidad es un problema crónico en la provincia; hace años que se lo viene planteando. ¿Cómo es que no encuentra la manera de resolverlo?

-En el caso del socialismo, se le fue de las manos. Nosotros proponemos un shock de orden, con un refuerzo de 4.500 efectivos de las fuerzas federales, que se financie con esa deuda que el kirchnerismo tomó con Santa Fe, y que el gobierno nacional hoy no tiene el dinero para pagar, pero tiene efectivos que podrían colaborar con un período durante el cual modernicemos la policía provincial, además de cambios de leyes. Sobre todo, de cambio en una determinación política: el primer paso tiene que ser reconocer el problema, asumirlo.

Y el socialismo nos está diciendo que es un problema de todo el país, que las estadísticas son buenas, como dijo el gobernador hace pocos días, que hemos mejorado los índices. Yo no sé quien le muestra las estadísticas, porque las oficiales, que se han recuperado en el país, que son las del Indec, nos ponen en el triste lugar de que en los últimos cuatro años Santa Fe encabezó largamente la peor de las estadísticas, que es la de asesinatos. Además de que esto tiene que ver con la vida, son los datos indiscutibles. Porque detrás de cada homicidio hay un expediente judicial, y no se pueden esconder, ni acá en ninguna otra provincia. Y Santa Fe es puntero cómodo, y eso habla del fracaso del socialismo en materia de seguridad, que se le fue de las manos. Y además, no van a solucionar algo que ni siquiera reconocen como problema.

- Particularmente, esta propuesta de que vengan fuerzas federales a cuenta de la deuda de la Nación ha sido uno de los temas sobre los más se ha polemizado en forma directa. Sobre todo, con el argumento de que eso debería ser gratis para Santa Fe, como lo es para otras jurisdicciones; no costarle plata de lo que la Nación tendría que devolverle.

- Pero estamos hablando de un refuerzo. Si fuera así, que el gobernador nos devuelva los 100 millones que el Gobierno de la Ciudad viene pagando de adicionales de policías en los últimos tres años, porque cada vez que hacemos un operativo de tránsito necesitamos adicionales y los estamos pagando. Nosotros estamos hablando de un refuerzo y hoy hay 3600 efectivos de la fuerza federal, es la provincia que más efectivos tiene y el gobierno nacional no nos está cobrando. Berni sí los cobraba, el socialismo le pagaba a Berni por los efectivos que venían. Ahora el gobierno nacional colabora con estos 3600, pero yo estoy hablando de 4500 adicionales. Además, no estamos hablando de las tareas propias de la Nación, que son cuidar las rutas, narcotráfico, los aeropuertos, los puertos y las vías navegables. Estamos hablando de la seguridad urbana, que es una competencia pura del gobierno provincial y estamos pidiendo que nos ayuden en eso. Entonces, es razonable pagarlos. Pero además es una deuda que no va a cobrar la provincia inmediatamente. Las negociaciones tienen que ver con bonos de muchos años, porque a esa plata el kirchnerismo se la gastó, hoy no está disponible.

Entonces, un tercio de esos montos -que es el cálculo que hacemos- para aplicarlo en seguridad, nos parece razonable. Y si no, no tendremos esas fuerzas adicionales, pero es una propuesta. Si el socialismo tiene otra propuesta, que diga cuál es. Porque si lo que propone es seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, vamos a seguir con estos índices récord de asesinatos, entraderas, asaltos y arrebatos en la vía pública.

Producción e impuestos

- Otro de los temas de agenda permanente es la promoción de la producción. Más allá del estado de ánimo favorable que ahora puede haber por la cosecha de la soja, en general se reclaman mayores incentivos, mejores políticas de desarrollo, sobre todo en el tema impositivo. ¿Cuál es su propuesta en este rubro?

- Lo primero es decir que la provincia tiene mucho para hacer; proponemos bajar un 20 % la tarifa de la energía eléctrica, eliminando sobresueldos y privilegios que hoy tiene la empresa; quitando algunos impuestos que se cobran, por ejemplo, Ingresos Brutos. Además de que en la provincia cobra una tarifa muy alta, cobra también ingresos brutos por ese concepto.

- ¿La propuesta es eliminarlo lisa y llanamente?

- Si, eliminar Ingresos Brutos para la tarifa eléctrica, que son alrededor de 4 puntos; eliminar la cuota de alumbrado público, que lleva IVA encima, así que es un ahorro que ya hemos hecho en la ciudad y pretendemos hacerlo en toda la provincia. Con una fuerte inversión para recambio a led en el alumbrado público, que gasta menos y requiere menos mantenimiento. Y además eliminando ciertas ineficiencias, porque el 15 % de la energía se pierde y eso está muy por arriba de los estándares a nivel internacional, que son del orden del 6 % de pérdida. Y en Santa Fe lo que declara la Epe es que pierde 15, así que hay ahí hay mucho para mejorar. Con este conjunto de medidas estimamos que se puede bajar, y ése es nuestro compromiso de campaña: bajar un 20 % el costo de la energía eléctrica para las familias, para los comercios y para las industrias. En el caso de las industrias hay que revisar en el tema de las pymes esto de cobrar capacidad instalada a muchas de ellas; que es un modo ineficiente también de cobrar la energía, porque no fomenta el ahorro ni la eficiencia. Y además vamos a bajar Ingresos Brutos tanto para la industria como para el comercio: en el caso de la industria hay que llevarlo a cero, que es lo que establecen los pactos fiscales. Y el socialismo aprovechó esa gradualidad de los pactos fiscales para aumentar la alícuota de Ingresos Brutos para ciertos sectores.

Reforma constitucional

- También se discuten desde hace varios meses, y ahora aparecen en la campaña cuestiones vinculadas a lo institucional, las reformas estructurales del Estado. Particularmente, la reforma constitucional, que viene fracasando desde hace décadas en Santa Fe. Más allá de las impugnaciones por criterios de oportunidad, ¿qué opinión tiene sobre eso? ¿Cuándo tenemos que sentarnos a reformar la Constitución?

- En algún momento habrá que hacerlo. Nosotros dijimos que junto con las elecciones legislativas intermedias y sacando de la agenda los temas coyunturales como las posibles reelecciones del gobernador en ejercicio, para que no quede contaminado con temas que no tienen nada que ver con las necesidades de las instituciones y de una Constitución del siglo XXI. Que la tenemos que discutir entre todos con consensos muy altos, porque es el pacto de convivencia de los santafesinos.

- ¿Cuáles son los conceptos a los que habría que apuntar en esa reforma, llegado el momento?

- Hay muchas cosas a modificar; por ejemplo el tema de la Cámara de Diputados con una mayoría automática, que no es compatible con la boleta única por categoría. La duración de los mandatos de los jefes comunales, entre otros aspectos; los órganos de control que hay que modernizar e incrementar. Además de poner expresamente algunos derechos e institutos que están en la Constitución Nacional del ‘94 y no están expresamente en la santafesina, como la autonomía municipal. Pero no tiene que ser discusión de esta campaña electoral.

La experiencia municipal

- En un plano más personal, ¿qué se lleva de la expereincia de esta doble gestión al frente de la Municipalidad de Santa Fe, y qué de eso aspira a proyectar en la gobernación?

- Primero estoy muy agradecido a mis vecinos que confiaron dos veces en la propuesta. Hemos hecho cosas en la ciudad que nos dan mucho orgullo y son un legado que deja nuestra generación; por ejemplo, los jardines municipales y la educación inicial para los barrios con más necesidades; la cantidad de obras de desagües que nos permitieron avanzar en este plan director hasta más de un 60, 70 %. Parecía imposible en otro tiempo, y ambas cosas nos parece que se pueden llevar a la provincia, que necesita mejorar en educación.

Tenemos experiencia y conocimiento en el tema. Y, aunque parezca increíble, la provincia no tiene un plan hídrico, con lo cual está como estaba la ciudad de Santa Fe hace 10 años: sin comenzar la ejecución de un plan hídrico, porque ni siquiera lo tiene. Nosotros nos sentimos capacitados y con la experiencia para hacerlo. En seguridad, trabajamos en una ciudad con muchos problemas y tenemos mucha información y vimos desde el municipio qué se podría hacer en la provincia y tomamos las decisiones que estaban a nuestro alcance. Tenemos el primer centro de monitoreo de la provincia, los botones de alerta para las mujeres, las alarmas comunitarias que ahora nuestro candidato a intendente Niky Cantard propone incrementar e incorporar nuevas herramientas. Y además, nos da muchas ganas de ayudar al futuro intendente -que estamos seguros de que va a ser Niky Cantard- en los proyectos que tiene para la ciudad, porque nací y me crié en la ciudad de Santa Fe y nadie va a cuidar mejor este lugar de ciudad capital y ciudad que se está transformando

. Hace algunos años decían que Santa Fe era una ciudad gris y chata, y ahora quienes nos visitan dicen que está linda, que hay cosas para hacer, que es una ciudad atractiva. Tenemos eventos de todo tipo que arma un calendario durante todo el año.

“En el tema de seguridad, el kirchnerismo nos dejó estas ideas de que hay cuidar más los derechos de los delincuentes que tener presentes a las víctimas, que deberían ser el motivo de las políticas de seguridad y de establecer el orden”.



“Vamos a bajar Ingresos Brutos tanto para la industria como para el comercio: en el caso de la industria hay que llevarlo a cero, que es lo que establecen los pactos fiscales”.