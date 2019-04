https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las últimas horas. encontraron a Jeniffer Ibarra en Vicente López. La joven hipoacúsica de 21 años estaba perdida desde el sábado 13 de abril.

En Vicente López Encontraron a Jennifer Ibarra, la joven que era buscada desde hace 9 días En las últimas horas. encontraron a Jeniffer Ibarra en Vicente López. La joven hipoacúsica de 21 años estaba perdida desde el sábado 13 de abril.

El Litoral / NA

Jennifer Ibarra, la joven hipoacúsica de 21 años que había desaparecido nueve días atrás en el distrito bonaerense de Esteban Echeverría, fue encontrada este sábado en la zona de Vicente López.



El hallazgo fue confirmado por Verónica, la madre de la joven, después de reconocerla a través de una foto y trasladarse a Vicente López para abrazarse por la noche sonriente con la joven.



"Está bien, está sonriente. Parece decir `me encontraron`. Agradezco a todos los que ayudaron", expresó esta tarde la mujer, mientras que no trascendieron las circunstancias en las que fue encontrada su hija.



"Estoy feliz, agradezco a todos los que trabajaron y dieron datos. Que a nadie le pase lo que me pasó a mí", añadió en rueda de prensa, y aseguró que "al chico que la encontró no me lo voy a borrar de mi corazón".



La joven fue encontrada en la estación Padilla del tren Belgrano, en la localidad de Villa Martelli, de Vicente López, según confirmó el intendente de ese distrito, Jorge Macri.



"La joven hipoacúsica desaparecida en Esteban Echeverría fue encontrada por la Patrulla de Vicente López en la estación Padilla. Felicitaciones a todo el equipo de seguridad por el trabajo realizado para que hoy Jennifer pueda volver con su familia", expresó el jefe comunal en su cuenta de la red social Twitter.



Según dijo más tarde Verónica, ya en Vicente López y junto a la chica, su hija "salió a caminar y se perdió". Jennifer fue encontrada con la misma ropa que tenía el día que desapareció.



"Dijo que estuvo con un chico que la llevó en moto, le pregunté si le hizo algo y dijo que no", expresó.



El hallazgo estuvo a cargo de un hombre que logró reconocerla y avisó al teléfono 911 para que interviniera la Patrulla de Vicente López.



La chica había sido buscada intensamente esta tarde en la zona de San Vicente, donde testigo la habían visto el miércoles pasado, pero su hallazgo se produjo a muchos kilómetros del lugar y de su propio domicilio.



Lo último que sabía de Jennifer es que salió de su domicilio de El Jagüel, en Esteban Echeverría, a visitar a una conocida, el jueves de la semana pasada alrededor de las 15:00.



Según trascendió, la mujer tuvo algunas contradicciones en su relato, ya que dijo en primer lugar que no la había visto y luego se desdijo, por lo que se realizó un allanamiento en su domicilio, sin que diera resultados positivos.