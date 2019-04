https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dialogó con El Litoral, en octubre de 2018 "Hay mucho negociado y en ésa, yo no entro", una de las últimas entrevistas de Toresani

El hallazgo sin vida de Julio César Toresani conmociona al deporte santafesino y a la comunidad toda. El "Huevo", como se lo conocía siempre dio la cara y no ocultó sus pensamientos. Hasta se peleó dentro y fuera de la cancha con Diego Maradona. En octubre de 2018, el ex jugador de Colón, Unión, Boca y otros clubes argentinos dialogó con El Litoral y dejó varios títulos.

“Yo sé que muchos se van a molestar pero no me importa. Estoy tranquilo... ¿Sabés por qué?, porque digo la verdad", así arranca la nota que firmó Enrique Cruz. En aquel momento, Toresani venía de dirigir en Ecuador (al Orense de Machala) y se lo notaba todavía muy dolido con aquéllo que pasó en 2014, un año intenso para Colón en general y para él en particular.