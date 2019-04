https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.04.2019 - Última actualización - 10:27

10:26

Conmoción en el mundo del fútbol El día que Toresani debutó en Unión

El Litoral

El mundo fútbol y la sociedad santafesina no sale de su asombro tras el hallazgo sin vida de Julio César “Huevo” Toresani, ex jugador de Unión y Colón.

El futbolista surgió de las canteras del club tatengue y debutó en Primera División de la mano de Leopoldo Jacinto Luque. Fue el 6 de octubre de 1986, en un partido contra Boca Juniors. El juego terminó 0-0 pero la noticia fueron los “chicos” unionista que tuvieron su prueba de fuego.

En aquel tiempo, El Litoral tituló “La sangre joven que Unión puso en vidriera”. En la crónica firmada por Enrique Cruz, se destacaba la participación en dicho partido de cinco “promesas” de la cantera rojiblanca. Promesas que se hicieron realidad años después: Catinot, Altamirano, (Beto) Acosta, Marcelo López y Toresani.

“Julio Toresani, un volante de 18 años, con dinámica y mucha entrega. Otras de las sorpresas que deparó la cantera rojiblanca”, describió este diario en aquella oportunidad.

“Me inicié en Pucará, donde jugué hasta la sexta división. A fines de 1983 vine a Unión, gracias al ‘pelado’ Centurión que recomendó mi compra. Soy un jugador de buena recuperación de la pelota, aunque también me gusta jugar. Mi modelo es Héctor Enrique, un gran jugador. Ahora que llegué a Primera, necesito jugar muchos partidos para afianzarme. Esto es lo que siempre me dice Mario Alberto, que es el que más me aconseja, porque es la única forma de progresar. Quiero devolverle a Luque toda la confianza que depositó en mí”, le dijo Toresani a El Litoral en 1986.

La nota completa