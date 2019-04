https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un recuerdo del ex jugador Sabalero La anécdota de Dario Pignata con el "Huevo" Toresani

El periodista de El Litoral, Darío Pignata revivió algunos recuerdos que tuvo con Julio César Toresani.

“Con Julio comíamos un asado el jueves y el lunes te reclamaba porque le ponías un bajo puntaje en El Litoral, después te pedía disculpas. Era así o lo tomabas o lo dejabas. Me acuerdo el partido en cancha de Boca, cuando pasó lo de Maradona, que me dijo: “yo no vine con una nariz de payaso a la fiesta de nadie. Lo último que me acuerdo es que lo invité a la radio para que trabaje”.