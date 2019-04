https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un recuerdo del ex jugador Sabalero La anécdota de Quique Cruz con el "Huevo" Toresani

Enrique Cruz, periodista de El Litoral, contó algunas anécdotas que vivió con Julio Cesar Toresani, ex jugador rojinegro.

"Recuerdo una foto que saqué en Buenos Aires cuando jugaba en Unión y también recuerdo cuando el “Huevo” me contó que no estaba contento de jugar por el costado derecho y yo lo publico en El Litoral. Se enojó y me llamó por teléfono para invitarme a pelear… Nos cruzamos y no pasó nada, después terminamos jugando un fútbol 5 juntos".