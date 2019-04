"Donde hay diversidad, se toman mejores decisiones"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es candidata a senadora provincial del departamento La Capital por Cambiemos. Seguridad y conectividad entre los principales desafíos. Y género como bandera desde la militancia en la Universidad.

Adriana Molina es candidata a senadora por La Capital, y es “Chuchi” de casi toda la vida -y ahora también en los carteles y las boletas para las Paso del domingo 28-; un apodo que recibió en la Universidad Nacional del Litoral, cuando era estudiante y ya despuntaba la militancia política.



Parte de un equipo que asumió, en su momento, la responsabilidad de gobernar la ciudad y ahora aspira a liderar la provincia, establece oportunidades y desafíos para la región metropolitana. La diversidad y la paridad como herramienta para tomar mejores decisiones, y un cambio cultural que, en materia de género, pasa por la educación y los medios de comunicación.



—¿Por qué la decisión de ser candidata a senadora?



—Primero, porque formo parte de un equipo que asumió la responsabilidad de gobernar la ciudad, primero con Mario Barletta y luego con José Corral. Vengo acompañando y formando parte de este grupo, primero como concejala con Mario, después secretaria de Gobierno; después, como concejala con José y secretaria de Gobierno de José y cuando hace un par de años decidimos como equipo que también podíamos plantearnos como una alternativa para la provincia, el Senado fue el lugar desde el que me pareció que tenía que trabajar. Vengo trabajando además desde el Área Metropolitana y conozco de primera mano los problemas y oportunidades que tenemos en el departamento, y también el desafío de ser una mujer que quiere estar en el Senado. Pensemos que en este momento hay una sola mujer en la Cámara Alta y que el departamento La Capital tuvo una sola mujer senadora, que fue (Josefa) “Pepa” Alegre. Todo eso llevó a esta decisión.



—El Senado es un espacio que, según muchas opiniones, hay que renovar. ¿Coincidís con esa idea?



—Sí, y aparte creo que es bueno para la democracia, porque estoy convencida de que donde hay diversidad, se toman mejores decisiones. Sea en un ámbito privado, en un ámbito público y más aún en el Senado, que por el sistema bicameral es muy importante. Sin dudas tiene que haber una renovación y uno de los desafíos de esa renovación tiene que ver con que sea un espacio más diverso y más plural, además de lo partidario. Que la pluralidad esté dada por edades, por sexo; que haya diversidad.



—Hablás de desafíos y oportunidades para el departamento La Capital. ¿Qué ubicás en cada uno de esos casilleros?



—Tenemos una gran oportunidad para planificar y trabajar en lo productivo y en el turismo. Me gusta pensarnos como una región que puede ofrecer alternativas de turismo y sabemos que eso es trabajo genuino y que lleva, sin dudas, al crecimiento. Pero también tenemos que mostrarnos como un gran mercado, no solamente con la cantidad de habitantes que tiene Santa Fe ciudad, sino como región. Para eso hay que enfrentar una serie de problemas: uno, que es general, está vinculado a la seguridad que es la gran preocupación, y por eso estoy convencida de que José (Corral) tiene que ser gobernador, porque tiene las decisiones, las convicciones y la mano firme al lado de la ley para que esto efectivamente suceda. Otro tema es la conectividad y la movilidad: el transporte interurbano está pensado como hace 10 ó 15 años, cuando la gente tenía la casa de fin de semana en Monte Vera, en Recreo o en Rincón. Y hoy se trabaja y se estudia en el núcleo urbano mayor, pero la gente quiere seguir viviendo en esos lugares y el transporte interurbano no tiene los recorridos, las frecuencias ni los costos que requiere una mirada metropolitana. En Santo Tomé se tiene que pensar en pavimentar el camino lindante al club Cha Roga para tener un nuevo acceso a la ciudad. Otro tema es el peaje que no puede ser igual para la persona que va a Rosario, por decir un lugar, que para el vecino o la vecina de Santo Tomé, Sauce Viejo o Santa Fe, que va y viene todo el tiempo. Hay que pensar un sistema de movilidad vinculado a bicisendas para Santo Tomé, Recreo y Monte Vera. Y en avenidas interurbanas que podríamos tener extendiendo la General Paz, Peñaloza y Blas Parera.



Esto por no hablar de la ruta provincial 82 S, bien al norte del departamento, que podría descongestionar las rutas 1 y 2. Estos son temas centrales y también por eso creo que José (Corral) tiene todas las cualidades para ser el candidato a gobernador. A diferencia de Santa Fe que hace un par de años viene avanzando en el Plan Director del INA y está cumplido en un 70 % con más de 42 kilómetros de desagües, el departamento no tiene un plan de gestión de riesgo hídrico. Cuando voy a Laguna Paiva o Llambi Cambpell y converso con los pequeños productores, me dicen que tienen problemas cuando llueve y cuando no llueve.



—Respecto de la paridad, ¿sos optimista en cuanto a que la futura conformación del Senado va a abordar este tema?



—Hay que cambiar el Senado (risas). Tiene que estar esta diversidad en el Senado; independientemente de eso creo que se va a abordar. Diputados ya tuvo dos medias sanciones: en la primera no hubo unanimidad y en la segunda sí. Hubo ordenanzas en ciudades que tuvieron paridad y la cumplieron. En la Municipalidad (de Santa Fe), sin que sea obligación, hay paridad en el Ejecutivo. Además, hay una ley nacional,así que me parece que llega un momento en que no hay argumentos. Hace un par de semanas estuve con una ingeniera de la Universidad Tecnológica y, apenas se recibió, empezó a trabajar en una empresa y es gerente comercial. Y me decía que en las empresas internacionales, la diversidad es central, les sirve para vender más y para tomar mejores decisiones. La paridad es eso: es justicia, es democracia, y las mujeres somos la mitad del padrón. Pero además tenemos la posibilidad de dar distintas miradas e interpretaciones.



—Venís de años de militancia desde la Universidad y pasaste por distintas etapas en la función pública, así que viste de qué manera evolucionó esta participación.



—Creo que se ha avanzado. La violencia contra las mujeres, que sabemos que sigue sucediendo, hasta no hace muchos años se entendía como algo dentro de la familia, dentro de la pareja. Hoy no es así y es un avance cultural muy importante. Cuando daba clases en la Facultad decía que si ven que a una mujer le están robando, seguramente van a gritar o a llamar a la policía, pero si a esa misma mujer un varón la está por golpear, miran para otro lado. En los medios, hasta no hace mucho se hablaba de crimen pasional y hoy ya no. No tengo dudas de que el avance es cultural. La educación y los medios de comunicación son los motores de este cambio cultural y hacia ahí vamos.

De entrecasa



Nombre y edad: Adriana “Chuchi” Molina, “siempre joven”.

- Lugar de nacimiento: San Luis; de residencia: Santa Fe.

- Familia: una hija, un hijo y una nieta.

- Club de fútbol: “tatengue”.

- Hobby: la música, caminar, leer “y me encantaría dedicarle más tiempo a la fotografía”.

- Película o serie favorita: las de suspenso y policiales.

- Autor o autora de libros: muchos, y en especial las autoras mujeres como Rosa Montero.

- Música preferida: Ciro y Los Persas, Las Pelotas, Charly García, Calamaro; rock argentino.