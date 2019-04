https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El candidato a gobernador de Cambiemos lo afirmó este sábado, invitado al programa La Noche de Mirtha Legrand. “Al socialismo se le fue de las manos el tema de la seguridad, pero los santafesinos no tenemos que resignarnos a vivir con estos índices de violencia”, propuso el intendente de Santa Fe, quien además manifestó su compromiso de avanzar con las obras de infraestructura para terminar con los problemas de anegamientos en los campos de la provincia.

Entrevista en TV José Corral: "La provincia está amenazada por el narco"

El candidato a gobernador de Cambiemos José Corral advirtió que “la provincia de Santa fe está amenazada por el narco”, durante su participación como invitado al programa La Noche de Mirtha Legrand, en el que fue consultado y expuso sobre sus propuestas para conducir los destinos de la provincia.

“Santa Fe es desde hace años una provincia amenazada por el narco, y donde la inseguridad golpea ya no solo en las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, sino también en otras, como Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, por citar sólo otras dos”. En el caso particular de Rosario, José Corral marcó que el delito allí se enquistó “porque al socialismo se le fue de las manos el tema y me parece que no hay que resignarse.

Lamentablemente tenemos índices muy graves de violencia e inseguridad. Sin ir tan lejos, entre el miércoles y el jueves tuvimos cinco homicidios en Rosario, algunos en ocasión de robo, otros de organizaciones criminales”. Contra ese cuadro, el candidato de Cambiemos propuso “dar el combate de frente”, y no negar la situación, como ha hecho “el candidato del socialismo Antonio Bonfatti, en cuya gestión el problema se agravó y ahora dice que la inseguridad no es un problema para los santafesinos”. José Corral hizo una especial mención de la gobernadora María Eugenia Vidal y de la ministra seguridad de la Nación, Patricia Bullirch, como ejemplos de gestión frente al delito y el narcotráfico.

Obras

Por otra parte, el dirigente de Cambiemos contó que estuvo recorriendo el interior de la provincia, y que se observa el arduo trabajo en marcha producto de la cosecha récord que está ocurriendo. “Son dos cosechas en una. Hice el tramo de Venado Tuerto a Villa Cañás, y allí se ven maizales de hasta 2,80 metros de alto. Me contaba un productor que va a sacar 170 quintales por hectárea, y que con dos hectáreas llena un camión. Este nivel de cosecha, servirá para sostener el dólar y darle estabilidad a la economía”, sostuvo el intendente santafesino. “Por eso -destacó- hizo bien este gobierno en haberle sacado la pata de encima al campo, para que se pueda producir más y que los productores se animen a invertir, como lo hicieron para esta campaña, pese a la brutal sequía y pérdidas que los afectaron el año pasado”.

Aunque la coyuntura aparezca favorable, José Corral marcó que para que se sostenga en el tiempo, son necesarias obras de infraestructura que el actual gobierno provincial no encaró y que derivan recurrentemente en anegamientos. “Estuve con Pablo, un productor de Presidente Roca, que hizo viral un video en el que mostraba como trillaba la soja. Decía que este año va a ser récord su cosecha, pero que los tres años anteriores el rinde fue cero porque los campos estaban inundados”, recordó.

“Por eso, arriba de su máquina, me comprometí a que vamos a hacer las obras ahí y en todos los lugares de la provincia donde sean necesarias, como ya lo hicimos en la ciudad de Santa Fe, para evitar inundaciones”, indicó el candidato de Cambiemos, que en la mesa de Mirtha Legrand estuvo acompañado por los periodistas Viviana Canosa y Ángel De Brito; la conductora Teté Coustarot y el chef Donato De Santis.