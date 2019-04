https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 22.04.2019 - Última actualización - 17:42

17:40

En Instagram La sentida despedida de Maradona a Toresani: "Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro"

Luego de que este lunes por la mañana se confirmara el fallecimiento de Julio César Huevo Toresani, en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol de Santa Fe, a muchos se le vino a la mente la pelea del defensor con Diego Armando Maradona.

Aquella discusión entre ambos en la Bombonera en 1995, en un Boca-Colón en el regreso oficial de Diego, es recordada por la amenaza del Diez quien invitó por televisión a pelear al "Huevo" en su casa en "Segurola y Habana".

"Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave... Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la A.F.A. no les dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre", escribió Maradona en su Instagram.