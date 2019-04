Carrió en apoyo a Corral - Martínez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fundadora de Cambiemos estuvo en Rosario y en Armstrong junto a la fórmula santafesina. “Estamos trabajando en conjunto un plan de seguridad para toda la provincia”, señaló la dirigente, quien además cuestionó los niveles impositivos en la provincia y el valor de la energía, que calificó de “negociado”. El intendente santafesino dijo que con Carrió “compartimos los valores de ese país que va a salir adelante”.

La diputada nacional y fundadora de Cambiemos, Lilita Carrió, estuvo este lunes en Rosario, donde participó de una serie de actividades junto a la fórmula que conforman José Corral y Anita Martínez. La histórica dirigente expresó su contundente respaldo a la propuesta que encabezan el intendente santafesino y la concejal rosarina. “A la gente de Rosario y de toda la provincia que tantas veces me votó, creyó en mí y que amo, les digo que este es el momento de hacerlo por José y Anita”, afirmó Lilita, quien también estuvo acompañada por la diputada nacional Lucila Lehmann y el candidato a diputado provincial Sebastián Julierac junto a referentes de la Coalición Cívica y Cambiemos de toda la provincia. La dirigente indicó que sus colaboradores están haciendo aportes al equipo provincial, para llevar adelante medidas concretas que mejoren la seguridad en las ciudades de Rosario, Santa Fe y toda la provincia.

“Acá, entre otras medidas, hay que hacer una reestructuración como en su momento se hizo en Inglaterra, porque con esta Policía no se puede, porque está penetrada por el delito. Los asaltos que suceden acá en Rosario los cometen ladrones que tienen todos los datos de la casa donde lo van a cometer, quién vive, qué ingresos tienen”, marcó Carrió, señalando así la connivencia de la Policía conducida por el socialismo con el delito. “Hay lugares con tiroteos permanentes, muchos vinculados al negocio de la droga. Es impresionante. Lo vengo diciendo hace 15 años y mis propios amigos decían que exageraba, hasta que sucedió”. Por eso, indicó, “estamos preparando un plan de seguridad coordinado entre José y nuestro equipo”, afirmó la legisladora.

Impuestos

Carrió se manifestó confiada en la recuperación de la economía a partir de la buena cosecha en marcha, pero advirtió que las provincias y particularmente Santa Fe, para lograr el crecimiento, deben bajar “los niveles impositivos escandalosos que tienen. Una boleta de luz de Santa Fe actualmente tiene en su mayor porcentaje, contribuciones que no tienen nada que ver con lo que se consume. Este es un negociado”, expresó.

La dirigente de la coalición advirtió que “si no hay prosperidad los pobres no saldrán de la pobreza. Y por eso a los pobres hay que decirles que se comprende la situación económica difícil que se atraviesa, pero el problema del PJ o del socialismo, acá mismo en Rosario o en el resto de la provincia, es que les dan plata a cambio de votos, pero no les dan prosperidad”.

Corral, por su parte, manifestó que con Anita Martínez estaban “muy a gusto de esta visita, porque compartimos cada línea de que dice Lilita. Porque compartimos los valores de ese país que va a salir adelante cuando dejemos atrás las mafias, los negociados. Incluso los problemas económicos tienen que ver con no haber sostenido la institucionalidad y el apego a la ley y las normas durante mucho tiempo y eso es lo que se está debatiendo ahora en el país y también en Santa Fe”.

Agregó que “por eso nos sentimos en Cambiemos como un equipo portador de ese futuro que tiene la Argentina, que es un futuro de apego a la ley, de reconocer los problemas, de hacer las cosas bien, de progresar, de bajar impuestos, de bajar la tarifa de la EPE, de poner luz sobre esas cosas oscuras en la provincia, como propone Lilita. Vamos a transformar Santa Fe y desplegar esa potencialidad extraordinaria que tiene esta provincia que tiene campo, industria, talento, arte, y todas las condiciones para vivir mucho mejor, pero que no ha podido hacerlo al máximo por estas amenazas como la inseguridad, las mafias y la falta de obras en el interior”, concluyó el candidato a gobernador.