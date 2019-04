https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el candidato a intendente de Omar Perotti Martínez Kerz: "Vamos a invertir desde la periferia hacia el centro" Dice que en la ciudad "está roto el tejido social" y propone "tres pilares" para reconstruirlo: educación, clubes y generación de empleo. Y que los ejes de su gestión están plasmados en su labor legislativa de los últimos 8 años. Destaca el trabajo de Ricardo Olivera en la conducción del PJ para "acercar posiciones de todos los sectores".

Ignacio Martínez Kerz es concejal desde 2011. Tuvo oportunidad de serlo antes, pero no es de los que improvisan y prefiere planificar cada paso que da en pos de sus objetivos. Así, hace cuatro años podría haber sido candidato a intendente, pero eligió esperar. “No vine a aprender a la banca, me preparé antes; y el mismo camino seguí para postularme ahora y hoy me siento preparado”, afirma.

El destino hizo que la etapa cúlmine de la campaña electoral le llegase en medio de un agitado momento personal: fue papá de mellizos hace un par de semanas. “Soy el mayor de seis hermanos, tengo una familia numerosa, y no me parece imposible ser padre de cuatro hijos (ahora) y a la vez asumir este desafío. Por supuesto que sabía que podía coincidir, pero bueno, se adelantaron unas cuantas semanas...”. Así que por estos días combina las idas a la neonatología con las caminatas por los barrios de la ciudad.

—¿Con qué desafíos para la ciudad impulsa su precandidatura a intendente?

—El destino de mi gestión, si la gente me elige, ya está plasmado en mi trabajo legislativo. Vamos a trabajar en los sectores más vulnerables porque hoy Santa Fe está atravesando una situación muy difícil, producto de la crisis económica nacional. Por eso el año pasado impulsé ordenanzas para generar el fondo alimentario y el boleto gratuito para estudiantes secundarios, que no desequilibra las finanzas municipales ni aumenta los tributos porque para financiarlo le metimos la mano en el bolsillo a quienes tuvieron mayores ganancias: tomamos fondos del casino y de los bancos para financiar este derecho universal. Y Omar Perotti tomó el tema y lo propuso en la provincia para todos los niveles educativos, los jubilados y los trabajadores que no lleguen al salario mínimo, vital y móvil. Queremos a los chicos en las escuelas y en los clubes, por eso los hemos eximido de pagar tributos de espectáculos cuando realizan eventos para recaudar fondos, es un fondo genuino con el que cuentan y así acompañamos el crecimiento de estas instituciones para que no dependan del subsidio del político de turno.

La generación de empleo es la principal herramienta para reconstruir el tejido social y combatir el flagelo de la inseguridad, porque hoy Santa Fe es la ciudad más violenta de la Argentina. Tenemos vecinos que sufren el acoso de unos pocos dentro de cada barrio, que son rehenes de esos delincuentes. Por eso vamos a crear una oficina especializada que los va a acompañar durante todo el proceso a que hagan la denuncia de hechos delictivos. Y a quienes no se animen, por temor, porque tienen el búnker de droga anclado en el barrio, voy a ser el intendente que haga esa denuncia y la firme de mi puño y letra.

—¿Qué propuestas tiene para generar empleo?

—Va a ser uno de los principales desafíos que vamos a afrontar como Estado municipal, porque a partir del trabajo es que también se combate la inseguridad. No tuvimos un intendente que se haya puesto firme ante el lobby de Rosario para que se pueda desarrollar la nueva terminal multipropósitos del Puerto, tenemos un Puerto adormecido por falta de valentía política de los dirigentes locales, y sería un gran potenciador del empleo en la ciudad. Pero hace 12 años que esta matriz de socialismo y radicalismo, por el fuerte lobby de Rosario, ha evitado que uno de los principales puntos de desarrollo económico de la ciudad despegue.

Uno de los ejes va a ser invertir el presupuesto desde la periferia hacia el centro, porque hoy hay profundos desequilibrios en la inversión en la obra pública. Por eso proponemos el asfaltado y entubado de Camino Viejo a Esperanza y de Estado de Israel; eso va a mejorar el ingreso norte porque va a desagotar de tránsito la avenida Blas Parera, y va a permitir una vía alternativa para el ingreso a 14 barrios de la ciudad que hoy están declarados en riesgo sanitario. Esta obra va a incluir a 80 mil vecinos. Tenemos planificado el ingreso de dos líneas de colectivos explotadas por el Estado municipal, que van a corregir este error que hay hoy en la matriz que ha pergeñado esta gestión radical socialista en la explotación del transporte público, que hoy es poco transparente, las decisiones sobre el valor del boleto y los recorridos se deciden entre cuatro paredes, entre empresarios y el intendente, a espaldas de los vecinos. Lo vamos a corregir.

—¿Cómo?

—Licitando el transporte público, eso le va a dar un marco legal. Un intendente que tiene una herramienta legal deja de ser débil ante la presión de los empresarios cada vez que piden aumento del boleto. El intendente se ha puesto en una situación de debilidad al haber precarizado el marco jurídico.

—Como opositor, ¿ve aspectos positivos en la actual gestión que estaría dispuesto a continuar?

—Vamos a dar un salto de calidad en la política. No venimos a fundar la ciudad de Santa Fe a partir del 10 de diciembre, si nos eligen los vecinos. Vamos a sostener y consolidar las cosas que están bien, como los jardines maternales, o las obras que se han hecho en el centro. Y vamos a corregir lo que está mal, como el tren urbano, o la precarización en los servicios de transporte y recolección de residuos que hoy no llega a todos los barrios.

—¿Por qué junto a Omar Perotti?

—Es un dirigente que se ha preparado para asumir el desafío de administrar una provincia muy compleja. Ha sido tres veces intendente de Rafaela y logró posicionarla en el contexto provincial y nacional como una ciudad modelo; ha recorrido la provincia más que nadie y la conoce tramo por tramo. Creo que es el dirigente más preparado para llevar adelante la gestión de gobierno provincial. Pero además, va a conducir la policía de la provincia y va a coordinar las políticas de seguridad con el gobierno municipal, algo que hoy no sucede. Por eso nosotros elegimos a Omar y él nos eligió a nosotros, tenemos una mirada muy parecida de lo que tiene que ser la ciudad y la provincia.

—A diferencia de Cambiemos y el FPCyS su partido va a una interna, y para intendente de la ciudad hay otros dos precandidatos...

—El Partido Justicialista es el único que no es un partido de gobierno, ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal. Es normal y natural que se dé este nivel de participación y eso potencia al justicialismo.

—Los que pierdan, ¿acompañan? ¿Se ve consensuando con Juan Cesoni o con Alejandro Rossi?

—Nosotros aceptamos las reglas de juego, participamos de la interna y vamos a trabajar en ese sentido. Todos van a tirar del mismo carro, no vemos que haya otro espíritu en esta oportunidad. Y eso tiene que ver con una fuerte conducción partidaria que hoy es ejercida por Ricardo Olivera y que le ha dado un giro a la vida interna del Partido Justicialista, ya que se ha encargado de acercar posiciones de todos los sectores, y hay un trabajo que debe destacarse.