La decisión fue votada por el pleno del cuerpo. Mascheroni apunta a discernir cuestiones que pueden representar reproches de constitucionalidad.

Organizan una jornada para el 15 de mayo Diputados amplía la discusión de la reforma al Código Procesal en lo Civil y Comercial

“La reforma es necesaria e importante como consideración en general, pero en el análisis en particular corresponde discernir con el mayor grado posible de claridad aquellas cuestiones que carecen de justificación suficiente o en su caso puedan representar reproches de constitucionalidad” señaló el radical Santiago Mascheroni al justificar la convocatoria a una jornada de análisis y debate sobre el proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial.



En la última sesión, Diputados resolvió convocar para el 15 de mayo próximo a dicha jornada a instancias de Mascheroni quien fue acompañado en la firma del proyecto por nueve de sus pares de todo el arco político.



El Poder Ejecutivo presentó el año pasado el proyecto de nuevo Código e incluso lo incluyó en el temario del presente período de Sesiones Extraordinarias pero en Diputados el tema no avanzó más que de reuniones en comisiones. Es más, ante una plenario de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías, la Corte Suprema representada por Roberto Falistocco, y el Colegio de Magistrados avaló fuertemente el proyecto. Luego, en Derechos y Garantías expusieron dudas diversos actores del sistema judicial.



El ministerio de Justicia y Derechos Humanos monitorea la marcha del expediente y el titular, Ricardo Silberstein, es partidario de impulsar el tratamiento y tema que haya interferencias que dilaten la tarea parlamentaria. Es más, le ha señalado a varios diputados oficialistas la disposición del equipo que redactó el proyecto para evacuar dudas de los legisladores. “Debemos actualizar el Código” señaló en más de una ocasión y apuntando a la necesidad de acercar el sistema judicial a la gente.



La resolución votada establece que la jornada tiene por objetivo “ampliar conceptos en el plano parlamentario con la participación de representantes colegiales, académicos e instituciones y profundizar en esta temática de importancia para la administración de justicia en la provincia”.



Señala que se procurará la participación de representantes del Poder Judicial, de dos comisiones de Diputados; del ministerio de Justicia y Derechos Humanos; de los colegios de abogados de las cinco circunscripciones; de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades con asiento en la provincia así como de profesionales o institutos con actuación reconocida en la temática así como legisladores de ambas cámaras.



Ahora la Cámara de Diputados empezará a cursar las invitaciones para la jornada tras lo cual el propósito será fijar posición de los distintos sectores políticos para llevar el tema al recinto después de las elecciones generales de junio.



Oportunidad propicia



El propio Mascheroni señaló a El Litoral que la remisión del mensaje del Poder Ejecutivo “constituye una oportunidad propicia para discutir en profundidad un sistema procesal que mantiene en términos generales una estructura básica sin modificaciones por casi cincuenta años”. El proyecto propicia importantes cambios en la estructura general del procedimiento para agilizar el trámite y marchar hacia la oralidad del proceso para mejorar la administración de justicia.



El legislador radical no desconoce que sobre la materia se han presentado diferentes iniciativa incluso de pares de la Cámara “pero resulta una circunstancia especial el hecho que la fuerte instalación de esta reforma procesal surge a partir del Mensaje del Poder Ejecutivo, apoyado por la comisión redactora y varias

representaciones institucionales, por lo que no puede soslayarse que resulta así el eje o punto de partida para la realización de una reforma procesal, pero asimismo debemos tener en cuenta que el proyecto ingresado no está exento de complejidades, máxime si consideramos que a la propia comisión redactora le insumió un tiempo importante para arribar a la redacción final, tanto por la vía del consenso como de la resolución por mayoría”.



Por último recordó que en ocasiones en que la Cámara consideró necesario se abrieron discusiones y debates con actores más directos o vinculados a este tipo de materia como ocurrirá en esta ocasión.

Insisten con Sauce Viejo



Los diputados radicales Fabián Palo Oliver y Jorge Henn se comprometieron a insistir con el proyecto de ley para declarar ciudad a la actual comuna de Sauce Viejo, en el dpto La Capital. El proyecto del primero perdió estado parlamentario y lo reingresó para su tratamiento en el próximo período de Ordinarias. “No hay dudas de que Sauce Viejo está en inmejorables condiciones para dar ese salto institucional, incluso tiene mayores fortalezas que otras localidades declaradas ciudades por ley. No sólo por la infraestructura existente, sino porque cuenta con una población, proyectada, de entre 13 y 15 mil habitantes” cuando la Constitución exige un mínimo de diez mil habitantes. Para las elecciones del domingo, el padrón electoral habilita a votar a 11.000 habitantes.



Según los cálculos del legislador radical, por no ser ciudad, Sauce Viejo hoy pierde 17 millones de pesos anuales en coparticipación.

Defensa



Esta tarde, en la Corte Suprema de Justicia se hará el acto de apertura del curso anual de capacitación de la Defensa Pública que organiza el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.



En el acto de apertura estará la titular de la Corte Suprema de Justicia, María Angélica Gastaldi; el defensora provincial, Jaquelina Balangione y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.