https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.04.2019 - Última actualización - 10:58

10:54

El delantero no seguirá en Racing

Lanús está interesado en Centurión

Luego de su pelea con Coudet, Ricardo Centurión no seguirá en Racing y Lanús se mostró interesado en contratarlo: “Nos encantaría tenerlo”, aseguró el presidente Nicolás Russo.

Foto: Archivo



El delantero no seguirá en Racing Lanús está interesado en Centurión Luego de su pelea con Coudet, Ricardo Centurión no seguirá en Racing y Lanús se mostró interesado en contratarlo: “Nos encantaría tenerlo”, aseguró el presidente Nicolás Russo. Luego de su pelea con Coudet, Ricardo Centurión no seguirá en Racing y Lanús se mostró interesado en contratarlo: “Nos encantaría tenerlo”, aseguró el presidente Nicolás Russo.

El Litoral El futuro de Centurión no estará en Racing y el club Granate ya mostró interés de contratarlo para la próxima temporada. En dialogo con TyC, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, expresó: "A Zubeldía le interesa porque es un jugador importante y a nosotros como dirigentes nos encantaría tenerlo". Por otra parte, el presidente del club aclaró: "Mientras Lanús esté en competencia no va a hacer gestión por ningún refuerzo. Una vez que termine la competencia veremos que busca Zubeldía. Si da el okey para traer el jugador, haremos la gestión". Vale recordar, que Zubeldía fue el entrenador que lo hizo debutar a Centurión en la primera de Racing, por lo que ya conoce al jugador.

Temas: