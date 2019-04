https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.04.2019 - Última actualización - 11:42

11:40

El partido del próximo sábado en Liniers, formará parte de la undécima jornada de un certamen que se apresta a ingresar en tramos definitorios de su fase inicial.

Lo que viene Jaguares-Brumbies, con promesa de buen espectáculo El partido del próximo sábado en Liniers, formará parte de la undécima jornada de un certamen que se apresta a ingresar en tramos definitorios de su fase inicial. El partido del próximo sábado en Liniers, formará parte de la undécima jornada de un certamen que se apresta a ingresar en tramos definitorios de su fase inicial.

Tras el descanso generado el fin de semana pasado, por haber estado libre en la décima jornada del Super Rugby 2019, el plantel de Jaguares inició el tramo final de su preparación para el partido del próximo sábado ante Brumbies, en el estadio José Amalftinani del Club Atlético Vélez Sarsfield.

Con el aliciente de los triunfos alcanzados en Pretoria y Durban, ante Lions y Sharks, respectivamente, consumando de ese modo el primer doble éxito consecutivo en Sudáfrica en el historial del torneo, el plantel conducido por Gonzalo Quesada afrontará la serie como local con marcado optimismo.

Con respecto al adversario australiano del fin de semana venidero, viene de superar a Stormers, como visitante, por 19 a 17 en el Newlands Stadium de Cape Town.

En materia de novedades, vale anticipar que el plantel conducido por Dan McKellar, no podrá contar con el eximio tercera línea David Pocock, quien no logra recuperarse de una lesión en los gemelos. Otro que tampoco no estará, es el hooker Mann-Rea, quien se lesionó el sábado pasado, sufriendo una lesión que le impedirá competir en las próximas semanas.

Lo que viene

La undécima jornada, prevista para el fin de semana venidero, además del duelo argentino- australiano, contendrá los encuentros que se detallan a continuación.

En el Christchurch Stadium, Crusaders recibirá a Lions; en el Prince Chichibu Memorial Stadium de Tokio, Sunwolves a Highlanders; en el Westpac Stadium de Wellington, Hurricanes a Chiefs; en el Sydney Cricket Ground, Waratahs a Sharks y en Newlands, Stormers a Bulls.

En cuanto a las posiciones en cada uno de las zonas, son las que se detallan a continuación.

Conferencia Australia: Rebels lidera con 24 puntos; Waratahs suma 20; Brumbies 19; Reds 18; mientras que Sunwolves cierra con 11 unidades.

Conferencia Nueva Zelanda: Crusaders es único puntero con 34 puntos; Hurricanes suma 27; Blues 20; Highlanders 18; mientras que Chiefs cierra con 17 unidades.

Conferencia Sudáfrica: Bulls comanda con 23 puntos; Lions y Sharks suman 22; mientras que Jaguares y Stormers cierran con 19 unidades cada uno.

Los mejores de la fecha

Como es habitual cada lunes, Sanzaar nominó al Equipo Ideal de la fecha número 10 de la competición, que quedó conformado de la manera que se detalla a continuación.

Sithembiso Sithole, Malcolm Marx y Carlu Sadie (todos de Lions); Rory Arnold (Brumbies) y Jackson Hemopo (Highlanders); Luke Jacobson (Chiefs), Cyle Brink (Lions) y Daniel du Preez (Sharks); TJ Perenara (Hurricanes) y Bernard Foley (Waratahs); Semisi Masirewa (Sunwolves), Samuel Kerevi (Reds), Chris Feauai-Sautia (Reds), Rieko Ioane (Blues), Melani Nanai (Blues).