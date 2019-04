Colón tiene un compromiso muy grande con su gente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.04.2019

Se enfrenta este miércoles a las 19.10 con Acassuso en cancha de Temperley por Copa Argentina. El Pulga Rodríguez y Ortiz podrían volver a la titularidad.

Este martes por la mañana, el plantel de Colón se entrenó en Casa Amarilla y no hay definición oficial (¿la habrá antes del partido?), de la formación que presentará el entrenador rojinegro, Pablo Lavallén, en el encuentro de este miércoles a las 19.10 ante Acassuso.

Todo lo que se pueda decir forma parte del terreno de las especulaciones. Pero lo primero que se supone es que Lavallén, teniendo en cuenta el muy mal momento futbolístico del equipo, pondrá a lo mejor que considera y a quiénes estén en las condiciones físicas oportunas para afrontar este compromiso ante un rival que, más allá de ser de dos categorías menores, supone un riesgo natural como le ha ocurrido a muchos equipos de Primera, algunos de ellos perdiendo y otros ganando pero con dificultades.

Habrá cambios y esto no es novedad. Y hasta es posible que las modificaciones se produzcan en los tres sectores de la cancha. En defensa, quizás tenga Ortiz la chance de jugar. Vigo jugó un muy buen primer tiempo pero luego declinó notoriamente en el segundo; lo propio pasó con Escobar, pero la dupla de centrales no brindó seguridad y allí podría existir la chance de un retoque.

En la mitad de la cancha, quizás baje Esparza a jugar de carrilero por izquierda (fue punta ante Tigre), lo cual llevaría a Estigarribia al banco de suplentes. Después, la dupla de volantes centrales (Fritzler-Zuqui) quizás se mantenga, pero al margen del retroceso de Esparza para jugar por izquierda, habrá que ver si sigue Bernardi (autor de uno de los goles el domingo) o si habrá titularidad para Franco Zucculini.

Arriba, Leguizamón fue la figura ante Tigre y se espera que continúe entre los once. ¿Quién lo acompañará?, las mayores chances son para el Pulga Rodríguez, que rápidamente se recuperó de la ruptura fibrilar y ya sumó minutos frente al equipo de Victoria.

Con este panorama, Burián será el arquero; Vigo, Olivera, Ortiz y Escobar podrían estar en la defensa; Bernardi o Zucculini, Fritzler, Zuqui y Esparza en el medio, más la dupla Rodríguez-Leguizamón para comandar el ataque, serían los once que pondría Lavallén en este partido que se jugará en la cancha de Temperley.

En cuanto al rival, Acassuso viene de ganarle 3 a 0 a All Boys y de empatar con Fénix el viernes pasado, en un encuentro que le permitió a Estudiantes de Buenos Aires el ascenso a la B Nacional. Su posición en el torneo de la B Metropolitana es el quinto puesto, detrás de Barracas Central, Estudiantes, Atlanta y Riestra.

Entradas:

Las entradas se venderán en la misma cancha de Temperley, tres horas antes del inicio del partido, según se informó.

Hay un antecedente

Colón y Acassuso se enfrentaron en la Copa Argentina el 28 de mayo de 2015, cuando los sabaleros ya habían retornado a Primera y al equipo lo dirigía Javier López, luego del alejamiento de Mostaza Merlo.

El partido se jugó en la cancha de Instituto y en los 90 minutos terminó 0 a 0, por lo que hubo que recurrir a los penales. Por esa vía, Acassuso ganó 5 a 4.

El partido fue dirigido por Nicolás Lamolina y así formaron los equipos:

Acassuso: Angelotti; Santana, Facundo Gómez, Pedreira y Chao; Gastón Sánchez, Giménez Pilutik, Mela y Minici; Caballero y Ada. A.S.: Salvá. Estuvieron en el banco: Ortiz, Pagella y Damián Gómez. D.T.: Walter Otta.

Colón: Broun; Castillo, Conti, Landa y Ferracutti; Garnier, Poblete, Eguren y Guanca; Villarruel y Cristian García. A.S.: Mehring. Estuvieron en el banco: Saín, Leys y Casado. D.T.: Javier López.

Cambios: en el segundo tiempo, a los 16 m Prim (A) por Sánchez; a los 20 m Ezequiel Gómez (C) por Guanca; a los 34 m Marcos Fernández (C) por Villarruel; a los 38 m Becerra (C) por Cristian García y a los 43 m Parentini (A) y Fioritti (A) por Pedreira y Ada.

Incidencias: en el primer tiempo, a los 34 m Chao (A) desvió un tiro penal. En el complemento, a los 29 m fue expulsado Conti (C) por juego brusco.

Definición: en los remates desde el punto de penal, para Acassuso convirtieron Minici, Parentini, Prim, Fioritti y Chao. Para Colón lo hicieron Marcos Fernández, Becerra, Ferracutti y Poblete, mientras que el de Eguren fue atajado por Angelotti.