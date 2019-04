https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.04.2019

Tras el mal momento Vuelve el hincha de Unión que se accidentó en Perú

José María Belletti, dos de sus hijos y su ahijado, retornarán en las próximas horas a nuestra ciudad, al haberse agilizado el trámite para que, luego del grave accidente sufrido cerca de Piura, puedan por fin volver a Santa Fe, hecho que se concretará el jueves a la mañana cuando arribe el vuelo desde Lima a Rosario, para trasladarse por vía terrestre después a la capital.

Recordemos que Belletti fue extorsionado en un primer momento por la policía y un militar peruano para que le pague los gastos al propietario del camión con el que impactó. A partir de allí y mediante una grabación que el propio Belletti hizo de la charla con ese militar, tomó intervención la embajada argentina y el propio Jorge Yoma, en persona, actuó para que se aclarara la situación y se le pida disculpas al santafesino.

Será el seguro quien se hará cargo de los gastos que correspondan, el coche de Belletti tiene destrucción total —según lo manifestó él mismo— y retornará vía aérea a Santa Fe.

“Le pedí a Rodrigo Villarreal, a quien no conozco pero fue la única persona que siguió atentamente todo lo que me estaba pasando, que me ayudara para comprar los pasajes. Además, estuvo muy pendiente de lo que estaba pasando en Santa Fe, sobre todo luego del robo a mi negocio la noche del partido”, contó Belletti (que este martes está cumpliendo años) a El Litoral, agregando que ese robo fue con armas de fuego.

Belletti había viajado en su camioneta a Ecuador para ver el partido de Unión con Independiente del Valle y regresaba el viernes pasado cuando tuvo el accidente muy cerca del límite de Perú con Ecuador, ya en territorio incaico.