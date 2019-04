Deportaron de Colombia a Rafael Di Zeo y otros barras de Boca

El Litoral | Télam

Rafael Di Zeo y otros seis barrabravas de Boca Juniors fueron deportados esta noche desde Bogotá, a la que habían llegado con destino final en la ciudad colombiana de Ibagué, donde mañana el primer equipo "xeneize" enfrentará al local Deportes Tolima por Copa Libertadores.



Di Zeo viajó hoy en un avión de Lan hacia Colombia, en un vuelo que hizo escala en Lima, pero en Bogotá no pudo pasar los controles de las autoridades migratorias locales, que lo deportaron junto a otros seis barrabravas boquenses.

No tenemos fronteras contra los violentos; ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol. Hoy Di Zeo y otros 5 barras brava de Boca no entraron a Colombia.