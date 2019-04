https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.04.2019

Declaraciones de Claudia Giaccone "La justicia confirmó que debe cumplirse con la ley 27211 de derechos de formación deportiva"

La Diputada Provincial Claudia Giaccone resaltó la decisión de la Cámara Civil – Sala C (Poder Judicial de la Nación) que rechazó la apelación presentada por River Plate, y lo condenó a pagar a Unión Futbol Club -de Totoras, Santa Fe- el porcentaje establecido por la Ley 27211, sobre el contrato que tenía el mediocampista Nicolás Domingo con la institución capitalina.



Giaccone es autora de dicha Ley Nacional 27211 Derechos Formativos en el Deporte, la cual fue aprobada a fines del año 2015 por el Congreso Nacional, y desde entonces los clubes grandes primero la ignoraron, y luego buscaron artilugios legales para no cumplirla.



“Sentimos una enorme alegría porque se demuestra que teníamos razón. Es una reafirmación contundente de la vigencia efectiva de esta norma legal y después de una lucha de muchísimos años se está haciendo justicia hacia nuestros clubes formadores”, expresó la legisladora. “Se marca ahora definitivamente un antes y un después para los clubes del interior y los de barrio en grandes ciudades, que invierten recursos monetarios en profesores y elementos para formar deportistas, que luego son aprovechados por instituciones más grandes que no les reconocen ninguna retribución”.



En el mismo sentido de defender con acciones concretas a instituciones que tienen un importante trabajo en la formación en valores, así como en la contención e inclusión social, la diputada Giaccone ha presentado en la Legislatura de la provincia de Santa Fe proyectos de ley para acompañarlas.



Uno de ellos es el de Asignación Deportiva Santafesina, por el cual se instituye una asignación monetaria que el Estado provincial debe aportar a las niñas y niños de entre 6 y 14 años, que estén a cargo de padres o titulares de derecho que perciban la Asignación Universal por Hijo, y para ser utilizada exclusivamente como pago de cuota societaria y deportiva en el club que elijan los beneficiarios. Y otro para establecer por ley tarifas diferenciales en el consumo de energía eléctrica para las asociaciones civiles y/o entidades sin fines de lucro en las que se practiquen disciplinas deportivas.



“Debemos reconocer a las instituciones como una riqueza que existe en cada localidad de nuestra provincia. En todas ellas muchos santafesinos trabajan en las distintas comisiones con un esfuerzo silencioso y constante; pero yo noto que se sienten en soledad, con un Estado que no facilita su funcionamiento. Si no entendemos esta problemática y no damos colaboración, vamos a ir perdiendo cada vez más gente que quiere involucrarse, y actuar para hacer una sociedad participativa y sueños colectivos”, concluye Giaccone.