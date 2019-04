Moreno: "Si alguien quiere vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco de su precandidatura a presidente, Guillermo Moreno realizó un acto en La Matanza y expresó una polémica frase: "Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos".

Guillermo Moreno, ex funcionario en los gobiernos kirchneristas, realizó polémicas declaraciones en el marco de su precandidatura a presidente.

En el acto que se realizó a principios de abril en La Matanza, el político expresó: "Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos. No me robés una billetera y me dejés a la señora tirada con una fractura de cadera, para que… tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿cuál es la gracia de eso?".

Y continuó: "¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley de juego. ¡Ley de juego! Tenemos que volver a los principios y valores, porque sacarle la jubilación a un jubilado ni siquiera es robar. Eso es un chachetazo de revés en la boca. Eso no es ni robar, eso es una estupidez" (...).

"Eso es la solidaridad. Y hay dos conceptos más, que es el concepto de la misericordia y el Papa se la pasa hablando de la misericordia, y el concepto del perdón ¡Solidaridad, misericordia y perdón!".