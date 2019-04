https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.04.2019 - Última actualización - 11:00

10:57

Copa Argentina

Acassuso pone suplentes y hace debutar arquero

Alejandro Friedrich, ex jugador y ahora DT, prioriza el torneo de la “B” Metropolitana. No sólo que cuida a los titulares sino que el golero ataja hoy por primera vez.

La imagen de Colón-Acassuso por la Copa Argentina en la cancha de Instituto de Córdoba. Fue en el mes de mayo de 2015: los 90 minutos terminaron 0 a 0 pero en la tanda de penales el humilde equipo del ascenso eliminó a Colón. “Ahora nos toca de nuevo el mismo rival, pero nos agarra en momentos diferentes. En esta oportunidad, tenemos partidos importantes por el ascenso, cosa que en 2015 no pasaba”, admite Alejandro Friedrich, que en en aquella ocasión era jugador y esta tarde será el DT del rival sabalero. Foto: Archivo.



Copa Argentina Acassuso pone suplentes y hace debutar arquero Alejandro Friedrich, ex jugador y ahora DT, prioriza el torneo de la “B” Metropolitana. No sólo que cuida a los titulares sino que el golero ataja hoy por primera vez. Alejandro Friedrich, ex jugador y ahora DT, prioriza el torneo de la “B” Metropolitana. No sólo que cuida a los titulares sino que el golero ataja hoy por primera vez.

Alejandro Friedrich, flamante entrenador de Acassuso —equipo de la “B” Metropolitana— quien realiza su primera experiencia en el cargo tras la salida de Rodolfo Della Picca, confirmó al sitio oficial de la Copa Argentina que hoy a las 19.10 cuidará a los principales titulares frente a Colón e incluso pondrá un arquero debutante en reemplazo del experimentado Kletnicki. Alejandro Friedrich es el técnico de Acassuso desde hace tres fechas y, hasta el momento, consiguió una victoria, un empate y una derrota. En su búsqueda por alcanzar el ascenso directo en la “B” Metropolitana o por lo menos asegurar el quinto puesto con vistas al Reducido, el entrenador tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo en su debut en la Copa Argentina 2019. Será hoy miércoles desde las 19.10, en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, donde se verá las caras con Colón de Santa Fe, un club conocido por el Quemero, ya que logró eliminarlo por penales en la misma instancia de la temporada 2014-2015. Con experiencia en la reserva de Acassuso y ahora como responsable de la Primera, Friedrich contó que “es mi primera etapa como técnico. Es todo nuevo para mí. De a poco me voy soltando. Fui capitán en varios lados, pero esto es totalmente distinto. Me siento preparado, no sólo por lo que digo sino también por lo que informo y lo que enseño”. Con relación al cruce que se viene con Colón por Copa Argentina, agregó que “será una experiencia muy linda para mí y para todos. Seguramente use un equipo alternativo porque venimos de un partido duro con Fénix y el lunes tenemos una fecha decisiva con Sacachispas, porque de ganar nos aseguramos el lugar en el Reducido”. Y luego, el “Polaco” habló del sabalero: “Me acuerdo que ese cruce con Colón no lo pude jugar por lesión, pero lo vimos en la cancha. Lo ganamos por penales y tuvimos la chance de enfrentar a Vélez, con el que quedamos eliminados en 16avos. En ese partido sí estuve entre los titulares. Ahora nos toca de nuevo el mismo rival, pero nos agarra en momentos diferentes. En esta oportunidad, tenemos partidos importantes por el ascenso, cosa que en 2015 no pasaba. Esperemos dar una buena actuación”, comentó Friedrich sobre su etapa como futbolista de Acassuso. En el club donde actualmente es técnico, se destacó como un referente y decidió retirarse en 2018 por “cansancio y diferencias con el DT de esa época. Además, arrastraba dolores en la rodilla. Todo eso influyó. Por eso decidí dejar la actividad a los 36 años”. La relación de Friedrich con la Copa Argentina tiene sus mejores capítulos en la edición 2011-2012, cuando fue figura del equipo de Deportivo Merlo que avanzó hasta las Semifinales. “Jugué todos los partidos. Metí un gol contra Tigre y otro ante Boca en Catamarca que quedó en la historia, ya que fue para conseguir el empate sobre la hora y llevar la definición a los penales. Después, nos tocó perder y quedar eliminados. Me acuerdo que fui elegido como uno de los mejores jugadores del torneo y hasta estuve en el equipo ideal”, recordó el ex mediocampista sobre su gran campaña con el Charro. Ya pasaron siete años de aquella actuación de Merlo, con Friedrich como figura. Esta vez, la Copa Argentina volverá a tener como protagonista al ex Los Andes, pero como entrenador de Acassuso. Con relación a la esencia del certamen, opinó que “en la Copa se viven experiencias lindas y se toman con mucho compromiso. Tuve la suerte de jugarla y lo que sentís es que somos todos iguales. Es un torneo para vivir y disfrutar”. La primera vez del “1”

El jugador más conocido de Acassuso —rival sabalero— es el arquero Carlos Kletnicki, con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata en Primera División. Ni siquiera el golero estará, lo que permitirá el debut de Lucas Álvarez, de 25 años y 1.84 de altura, que hizo inferiores y debut en Primera con los colores de Chacarita. “Llegó a Acassuso en enero de este año. Será su debut absoluto en el club, en reemplazo de Kletnicki, que es el titular”, informó Fede Di Giovanni en el sitio Mundo Ascenso.

De los once que pone hoy, más de la mitad son suplentes y no juegan habitualmente en Acassuso por la “B” Metro. Los titulares que son de inferiores: Auzmendi, Magno y Lorenzo Monti. Del semillero, además, convocaron a Brandán, Celotti, Castillo y Rafa Monti.