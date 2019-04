"Tenemos la oportunidad de elegir seguir acompañando a Macri"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco de las elecciones provinciales del próximo domingo, el precandidato a Concejal por el Pro en Cambiemos, Sebastián Mastropaolo, destacó el esfuerzo del Gobierno Nacional para acompañar a los vecinos y la confianza en el actual proyecto de país que le demuestran en la calle. Además, contó detalles del equipo que lo acompaña en la lista Cambiemos Santa Fe y reclamó la participación de más voces y profesionales en el Concejo.

El precandidato a Concejal por el PRO en la ciudad, Sebastián Mastropaolo, analizó la actualidad y habló de su compromiso con la política. Desde hace tres años y medio es jefe regional del Anses y trajo a la ciudad una modalidad de cercanía con los vecinos que le cambió la vida a muchas familias. Anses en tu Barrio acerca las oficinas del organismo a los distintos puntos de la ciudad y así, los vecinos que no pueden trasladarse hasta una dependencia, pueden tramitar sus beneficios.



"Cuando llegamos a Anses, vimos que había muchísimo en la estructura que tenía que cambiar. Pero lo más importante era que nadie se sintiera sólo, abandonado por el Estado. Así que decidimos acercarnos a los vecinos con este programa.”



Esto lo llevó a involucrarse más en la realidad de los barrios, visitando a los vecinos en sus casas o utilizando como "oficina" instituciones que donan el espacio para la prestación del servicio.



"De esta manera conocí mucha gente, referentes barriales, sacerdotes, pastores como Julio Carafa en Acería, que me ayudaron a comprender más el contexto de cada familia que se acerca a los operativos, y la problemática de los jóvenes que crecen en contextos difíciles”, contó.



En los últimos meses, Mastropaolo decidió comprometerse más con la función pública aceptando el desafío de postularse como precandidato a Concejal por el PRO en Cambiemos.



“Junto a Rosario Alemán encabezamos un grupo de profesionales que hemos estudiado diferentes temáticas y queremos volcar todo eso en el Concejo. Esta es una de las falencias que veo. Queremos mejorar el nivel de debate. Rosario está en la Casa de la Producción y conoce en profundidad la necesidad y la economía de las PyMES, los programas, conoce cómo ayudar desde el Estado Nacional, provincial o municipal, cómo podemos reactivar la economía y ayudar a que cada uno pueda encontrar el camino".



El funcionario aprovechó para analizar la actualidad del país y remarcó los aportes que la Nación está haciendo para acompañar a los ciudadanos.



"La gente entiende que es un momento difícil. Pero saben, y me lo dicen en cada Timbreo, que el presidente se preocupa por estos cambios que estamos sosteniendo para refundar la Argentina y que afectan directamente en el bolsillo y el día a día. Por eso, me dicen que van a volver a votar a Mauricio Macri, porque confían y no quieren volver al pasado. Además, están conformes con la gestión de Cambiemos en la ciudad y tienen miedo de lo que pueda pasar si perdemos el ejecutivo".



Por último, el candidato llamó a los santafesinos que no definieron su voto pero eligieron a Cambiemos en el 2015, a seguir apoyando el cambio y remarcó que en el Concejo "no hay pluralidad de voces" porque del PRO en Cambiemos, hay una sola representante, Luciana Ceresola.



Luciana y Sebastián trabajaron juntos en un proyecto que elevaron al Concejo para "cuidar a las madres embarazadas en estado de vulnerabilidad y que no se llegue a la decisión de abortar". Ambos se comprometieron con "la ola celeste" y se declararon Pro Vida. Esta es otra de las características que el funcionario quiso destacar de lo que será su gestión. "Tenemos una lista Pro Vida y creemos que es necesario que la gente lo sepa, porque en muchísimos casos es lo que define su voto".

Para finalizar, invitó a los ciudadanos a involucrarse con la política e ir a votar.

"Este domingo, los santafesinos tenemos la oportunidad de elegir seguir acompañando al presidente Macri", por eso, agregó, "les pido que apoyen este proyecto, que junto a José Corral (Radicalismo) como Gobernador, Anita Martínez (PRO) como vicegobernadora y Niky Cantard (Radicalismo) como Intendente y continuista de nuestra gestión, nos comprometimos a llevar adelante para que haya más seguridad, iluminación, calles pavimentadas, inclusión de los adultos mayores y trabajo en conjunto cerca de los emprendedores, para que podamos generar más desarrollo y oportunidades.”